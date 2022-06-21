剖腹產突然停電！　醫生「用3台手機照明」切斷嬰兒左耳媽崩潰

▲醫生堅持用手機照明動手術，讓孕婦十分生氣。（圖／翻攝自Twitter）

記者李振慧／綜合報導

墨西哥19歲女子卡拉(Karla Urizandi)要接受剖腹產時突然遇到停電，雖然她立刻要求停止手術，然而醫生卻不顧她意願，拿出3台手機照明就繼續開刀，結果在昏暗燈光中把剛出生男嬰胡安(Juan Adriel Solis)耳朵割斷，讓她氣得把恐怖過程分享在網路上。

卡拉表示，她6日上午11時前往下加利福尼亞州(Baja California)當地醫院預定進行剖腹產，然而延遲到中午12時40分才被推進手術房，48分時醫院突然停電，當時她因為不安向醫生大喊，「我不要這樣做手術，沒有光我很害怕，我不想死」，然而醫生卻堅持繼續，結果在幫初生嬰切除血管瘤時意外割斷左耳。

卡拉控訴，院方欺騙家人手術房裡面有照明，但事實卻是只有3台手機對著她肚子，「幾分鐘後我聽到寶寶哭聲，我以為他們會把寶寶抱到別處，可是沒有，就這樣過了一段時間，我問他們孩子到底怎麼樣了」，然而沒有人回答她，後來丈夫告知才知道兒子情況。

網路上流傳醫生所拍攝的手術畫面，可看到昏暗手術房中只有手機照明，醫護人員後來用白布包裹著男嬰，耳朵正在流著血。男嬰受傷事件引發網友憤怒，卡拉和丈夫目前已向當局提出起訴，控告醫院與涉案醫生瀆職，希望當局能為他們伸張正義。