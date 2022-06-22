美5歲以下嬰幼兒疫苗開打　CDC：曾確診仍需接種

▲美國批准6個月至5歲兒童接種新冠疫苗，下同。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

在苦等18個月後，美國1800萬名6個月至5歲的兒童終於被獲准接種新冠疫苗，成為當地最後一批獲得疫苗保護力的人群。臨床數據顯示，2種被批准的疫苗對防止住院、重症和死亡的效力可達51%，而且美國2大權威衛生機構也為疫苗背書，呼籲家長不管孩子是否曾確診，都應盡快讓嬰幼兒接種疫苗。

綜合美媒報導，美國食品藥物管理局（FDA）17日通過緊急使用授權，允許6個月至5歲的幼兒接種輝瑞（BNT）和莫德納2種mRNA新冠疫苗。隔天，美國疾病管制與預防中心（CDC）專家也一致通過對2種疫苗的審查，建議所有幼兒盡快施打新冠疫苗，而父母親最早可以在6月21日開始為孩子們進行接種。

對於美國許多家長而言，年幼的孩子終於有資格接種疫苗是期待已久的消息，但也有人擔心疫苗會產生副作用而猶豫不決。CDC對此表示，獲批的2種疫苗都已達到安全標準，而且接種疫苗的益處大於風險，因此當局鼓勵所有6個月以上的兒童，無論過去是否曾有過染疫經驗，都應接種新冠疫苗。

在臨床試驗中，莫德納發現，接種2劑四分之一成人劑量疫苗的兒童，產生的抗體水平與青年相當，而莫德納疫苗對6個月至2歲兒童的效力可達51%，2至5歲兒童則約為37%。輝瑞的臨床數據也顯示，BNT疫苗同樣為兒童帶來了強烈的免疫反應，但由於幼童的疫苗劑量只有成人的十分之一，因此他們需要接種3劑，才可獲得最佳效果。

目前美國只允許6個月至4歲的兒童接種輝瑞（BNT）疫苗，但莫德納疫苗則適用於所有6個月至5歲兒童。拜登總統21日在白宮指出，這是一個極具歷史意義的里程碑，美國是全球第一個為6個月大兒童提供疫苗的國家，因此他敦促父母儘早帶孩子接種疫苗。