邁阿密機場驚爆客機迫降！衝撞通信塔起火致4傷　現場畫面曝

ÚLTIMA HORA | Un avión se incendió tras aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Miami.— Yusnaby Pérez (@Yusnaby) June 21, 2022
El vuelo 203 de Red Air procedente de Santo Domingo, República Dominicana. Colapsó el tren de aterrizaje. Había 126 personas a bordo. No se reportan víctimas graves. pic.twitter.com/aqF3HsLLTF
記者葉睿涵／綜合報導
多明尼加共和國一架自首都聖多明各起飛的客機，疑似因為起落架出現故障，而在當地21日迫降美國邁阿密國際機場時，發生硬著陸後撞毀一座通信塔和一棟小型建築，並導致飛機起火，機上至少4人受輕傷。
綜合外媒報導，這架載有140名乘客與11名機組人員的MD-82客機，是航空公司Red Air編號203的航班。它在當地下午5點30分左右抵達邁阿密國際機場時，疑似因為起落架出現故障，不得不以飛機腹部著地的方式硬著陸。
"Red Air" aerolínea dominicana— ¿Por qué es tendencia? (@estendenciavzl) June 22, 2022
Es tendencia porque informan que un avión de dicha aerolínea se incendió luego de aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Miami pic.twitter.com/HCFyx0TeHX
現場目擊者指出，飛機在發生緊急迫降後失控衝出跑道，進入草坪，並在最後撞毀了附近的一座通信塔和一棟小型建築後才終於剎住。飛機的右機翼在發生撞擊後起火，並冒出滾滾黑色濃煙。
消防局出動了至少3輛消防車進行救援。從現場畫面可見，飛機一停下後，急救與消防人員便迅速上前，噴灑大量化學泡沫滅火，導致飛機及其附近區域被覆蓋上白色泡沫，而機上的151人則被緊急疏散。
▲一架客機在迫降美國邁阿密國際機場時，發生硬著陸後起火。（圖／翻攝自推特）
消防人員目前已控制住火勢與燃料外洩的狀況，而機上受輕傷的4名乘客，有其中2人已被送院。目前國家運輸安全委員會（NTSB）已組成小組，進一步調查造成這起意外的原因，而事故發生後，機場有至少2條跑道被關閉。
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