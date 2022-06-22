邁阿密機場驚爆客機迫降！衝撞通信塔起火致4傷　現場畫面曝

ÚLTIMA HORA | Un avión se incendió tras aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Miami.



El vuelo 203 de Red Air procedente de Santo Domingo, República Dominicana. Colapsó el tren de aterrizaje. Había 126 personas a bordo. No se reportan víctimas graves. pic.twitter.com/aqF3HsLLTF — Yusnaby Pérez (@Yusnaby) June 21, 2022

記者葉睿涵／綜合報導

多明尼加共和國一架自首都聖多明各起飛的客機，疑似因為起落架出現故障，而在當地21日迫降美國邁阿密國際機場時，發生硬著陸後撞毀一座通信塔和一棟小型建築，並導致飛機起火，機上至少4人受輕傷。

綜合外媒報導，這架載有140名乘客與11名機組人員的MD-82客機，是航空公司Red Air編號203的航班。它在當地下午5點30分左右抵達邁阿密國際機場時，疑似因為起落架出現故障，不得不以飛機腹部著地的方式硬著陸。

"Red Air" aerolínea dominicana



Es tendencia porque informan que un avión de dicha aerolínea se incendió luego de aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Miami pic.twitter.com/HCFyx0TeHX — ¿Por qué es tendencia? (@estendenciavzl) June 22, 2022

現場目擊者指出，飛機在發生緊急迫降後失控衝出跑道，進入草坪，並在最後撞毀了附近的一座通信塔和一棟小型建築後才終於剎住。飛機的右機翼在發生撞擊後起火，並冒出滾滾黑色濃煙。

消防局出動了至少3輛消防車進行救援。從現場畫面可見，飛機一停下後，急救與消防人員便迅速上前，噴灑大量化學泡沫滅火，導致飛機及其附近區域被覆蓋上白色泡沫，而機上的151人則被緊急疏散。

▲一架客機在迫降美國邁阿密國際機場時，發生硬著陸後起火。（圖／翻攝自推特）

消防人員目前已控制住火勢與燃料外洩的狀況，而機上受輕傷的4名乘客，有其中2人已被送院。目前國家運輸安全委員會（NTSB）已組成小組，進一步調查造成這起意外的原因，而事故發生後，機場有至少2條跑道被關閉。