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美研究：新冠腦霧與「化療腦」類似　輕症也會引發大腦發炎

▲▼頭痛。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲此研究已於12日刊登於國際科學期刊《細胞》（Cell）。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者詹雅婷／綜合報導

美國一項研究發現，確診新冠出現腦霧（brain fog）症狀，類似於癌症治療引起認知障礙的「化療腦」（chemo brain），這兩種情況下損害的腦細胞與損害過程均雷同。科學家認為，這有助於找出治療新冠腦霧的方法。

這份研究由史丹佛大學與耶魯大學團隊進行，針對輕度感染新冠的實驗鼠與疫情大流行早期收集的死後人類腦組織進行研究。

史丹佛大學神經病學教授孟赫（Michelle Monje）表示，「我們發現，即便是新冠輕症也會在大腦中引起明顯發炎反應，導致腦細胞失調，引發認知障礙」。不過蒙杰認為，確診新冠後的認知障礙與化療腦之間的類似狀況，可能加快相關治療研究，「過去數十年的癌症治療相關研究，或許能幫助我們找到可能治療新冠腦霧的方法」。

「化療腦」指的是接受過癌症治療患者無法記住某些訊息，在完成任務、集中注意力、學習新技能方面有困難。過去20年，孟赫團隊針對罹癌後的認知障礙進行研究，發現化療損害大腦白質功能的關鍵細節，也就是在接受癌症治療患者的大腦中，因有助於加速神經訊號傳遞的髓鞘質（Myelin）受損，減緩訊號傳遞。

孟赫說，當疫情大流行開始後，就擔憂此種高度免疫性的病毒，會產生與類似的神經系統效果，因為這種病毒會引發強烈免疫反應，甚至懷疑導致可能產生認知問題。

輕症也逃不過！約四分之一確診者出現2個月認知症狀　注意力、記憶力下降

目前已知許多新冠確診者有出現認知障礙的狀況。依據史丹佛大學2021年3月發表的研究，約有四分之一新冠確診者出現持續約2個月的認知症狀，即便是輕度染疫也可能如此。這些人的症狀包括注意力、記憶力下降、處理事情的速度變慢等。

孟赫團隊已經開始研究可以緩解染疫後腦霧的治療方法，調查藥物在確診新冠之後是否有幫助，「雖然罹癌後的認知障礙與染疫後的腦霧存在許多相似之處，但也可能有所差異，我們需要明確進行測試任何針對新冠病毒的潛在療法」。

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