俄揚言報復　美國：北約捍衛立陶宛承諾堅若磐石

▲美國國務院發言人普萊斯表達美方支持北約及立陶宛的立場 。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社華盛頓21日綜合外電報導

立陶宛停止讓被歐洲聯盟制裁的貨物從俄羅斯本土過境轉運至俄國飛地加里寧格勒，俄國揚言報復，美國今天對此表示堅定支持立陶宛以及北大西洋公約組織（NATO）捍衛立陶宛的承諾。

美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）告訴記者：「我們支持北約盟邦，我們支持立陶宛。」

「更明確地說，我們對北約第五條款（Article V）的承諾堅若磐石，第五條款明訂對一成員國發動攻擊等同對全體成員國發動攻擊。」

立陶宛是前蘇聯共和國，目前是北約和歐盟成員國，是反對俄羅斯入侵烏克蘭最直言不諱的國家之一。

俄國2月24日入侵烏克蘭，使得東西方關係落入半世紀來的低谷。立陶宛為因應18日起生效的歐盟新制裁，禁止建築原料、金屬、煤炭等特定基本物品，藉由立陶宛境內鐵路進出加里寧格勒州（Kaliningrad）。

俄羅斯外交部今天表示，已就這種「反俄限制」召見歐盟駐莫斯科大使艾德勒（Markus Ederer）；外交部並透過聲明，要求「立即」恢復讓貨物過境至加里寧格勒州，若情勢未改善必將報復。

普萊斯說，美國歡迎立陶宛等國家對俄羅斯入侵烏克蘭採取的「空前經濟措施」。

被問及俄羅斯的聲明時，普萊斯回答：「我們不回應俄羅斯的武力恫嚇或虛張聲勢，我們甚至不想給它額外的宣傳時間。」









