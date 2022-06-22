近30年來首次！　美參院跨黨派議員「推動重大槍枝立法」

▲德州小學21死槍擊案發生後5天，休士頓就舉辦全國步槍協會年度大會。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國跨黨派議員21日公佈了一項睽違近30年來的重要槍枝管制立法草案，可望在本週於參議院投票通過。草案中的條款包含強化購買者的背景調查，將青少年犯案記錄列入考量。反對立法的美國步槍協會則表示，這項法案可能會被濫用來阻止合法購買槍枝。

根據《路透社》報導，美國近來發生2起大規模槍擊案，造成數十人死亡，跨黨派議員21日公佈了一項槍枝立法草案，若是通過將成為自1994年以來的首部槍枝法案。議員表示，參議院可能在21日晚間進行首次程序性投票。

▲▼休士頓舉辦全國步槍協會（NRA）年度大會，還有民眾帶著孩子在現場測試槍枝。（圖／路透）



這項長達80頁的法案中的條款，會針對購槍者進行更嚴格的背景調查，包含禁止向對未婚伴侶施虐的人出售槍枝；另外，法案也允許各州能向國家槍枝購買背景調查系統上傳青少年記錄，強化對21歲以下槍枝買家的背景調查。

民主黨領袖、參議員墨菲（Chris Murphy）曾於德州小學槍擊案發生後，在參院下跪請求立法，對於這次可能立法通過他表示，「這將成為國會30年來通過的最重要反槍枝暴力立法，這是一個很大的突破，更重要的是兩黨的合作。」

▲ 全美各大城市6月11日串聯舉辦「為生命而走」（March For Our Lives）的槍枝控管遊行集會。（圖／達志影像／美聯社）



參院共和黨領袖麥康諾（Mitch McConnell）在聲明中強調，這項立法是一項合乎常理的方案，承諾會支持這項立法。由於參院100個席位兩黨各佔一半，因此這項法案需要至少10名共和黨人支持才能通過。

美國最大的槍枝遊說團體「全國步槍協會」（National Rifle Association）則公開反對這項立法，他們認為這有可能會被濫用來限制合法的槍枝購買。此組織在政界相當具有影響力，外界認為這項聲明可能會影響部份共和黨議員的決定。

美國前一次重大槍枝立法是在1994年，當時禁止民間生產、進口與擁有半自動攻擊性武器與大容量子彈夾。不過，這項法案已在2004年失效，截至目前再也沒有其他關於槍枝安全管制立法。