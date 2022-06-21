接生30分鐘生不出來！醫生暴力亂扯　嬰兒頭斷在媽媽子宮內慘死

▲醫生接生時竟然把嬰兒頭扯斷。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

巴基斯坦一名32歲孕婦近來在塔帕卡縣(Tharparkar)當地醫院生產時，由於醫護人員缺乏經驗，接生時不小心扯斷嬰兒的頭，導致嬰兒的頭部卡在母親子宮中，後來緊急送到大醫院進行手術才保住性命，誇張案件引發當局介入調查。

這起事件發生在20日，女子生產時由於嬰兒胎位不正，再加上醫護人員經驗不足，導致生產時頭部卡在體內長達30分鐘，後來又被緊急送到另外一家醫院，結果嬰兒的頭居然被醫生扯斷，由於該醫院也沒有幫她動手術的能力，只能把頭繼續留在體內。

這名孕婦後來前往Liaquat University of Medical and Health Science (LUMHS)醫學院接受手術，醫生西坎德(Raheel Sikander)表示，他們原本想以一般方式將頭取出，可是檢查發現嬰兒頭卡住導致子宮破裂，需要立即進行手術取出才能保住一命，「嬰兒的身體與腿部雖然發育完全，但很可惜，最後是死胎」。

西坎德表示，悲慘事件除了差點讓這名孕婦喪命，心理也受到很大創傷。事件在網路上瘋傳後，信德省衛生局官員巴霍托(Juman Bahoto)已下令對事件進行調查，承諾將會對涉案相關人員採取嚴厲措施。