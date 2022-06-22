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恩恩就醫延誤錄音曝　專家直指關鍵問題「救護車路上瞎跑也不好」

▲▼中和2歲童確診苦等81分等無救護車病逝，恩恩爸淚求通聯記錄要真相。（圖／翻攝自當事人臉書）

▲對於恩恩事件，專家認為讓「救護車路上瞎跑也不好」。（圖／翻攝自當事人臉書）

記者許敏溶、嚴云岑／台北報導

新北市2歲男童恩恩4月染疫身亡，媒體昨（21日）公開11個錄音檔譯文，還原延誤81分鐘救命真相，發現致命關鍵在於新北市政府當時規定「確診者要衛生單位同意才能派救護車」。對此，消防專家認為，當天情況已超過衛生局人力負荷才會導致恩恩延誤送醫；若消防局先派車但未找到醫院可收治，讓救護車在路上瞎跑也不見得是好事。

雖然新北市衛生局昨表示通報程序是依照「當時」中央規定執行，但指揮中心公布消防指引表示，119收案應派車「同時」聯絡衛生局，而非經衛生局同意才能發車。

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針對此事件，亞太消防工程師學會理事長唐雲明指出，當初政府訂出這個流程時，可以一邊先派車、一邊聯絡衛生局找醫院，地方可以調整，這個想法比較單純，沒想到會發生恩恩事件，現在要盡快把漏洞補起來，從目前資料看來，消防局是聽命辦事，而衛生局要去找到收留醫院，所以關鍵在衛生局，但可能因為當天太多人確診，狀況已經超過衛生局人力負荷，才會導致後來恩恩延誤送醫狀況。

對於新北作法，唐雲明認為，若先讓救護車出發卻因為沒醫院而在路上瞎跑，不見得是好事，關鍵還是在於衛生局人力不足，或許面對疫情高峰之際，新北應該加派更多人力，透過橫向聯繫與協調儘速找到醫院，這才能補起破網。

不過，唐雲明強調，「我相信沒有人要害小朋友」，而且當天也是很多人確診，應該很多人在排隊等救護車，剛好衛生局人力不足，現在繼續再炒這個議題，對當事人也不好，也打擊第一線的人員士氣，建議大家趕快放下、趕快往前看，不要再政治炒作，專心應付目前仍在發燒的疫情。

對於新北市恩恩案處理流程，不具名急診醫師表示，每個醫院都與消防局有橫向溝通平台，但各縣市做法各異，無法多加評論。不過恩恩案發生在4月中旬，當時新北市病例數多，可能還牽涉到病床數是否足夠問題，加上尚無新冠兒童重症個案，衛生局可能也因此低估個案嚴重性，才會在調度上有所延宕。

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