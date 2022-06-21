指揮中心公布消防指引打臉新北　119收案應派車「同時」聯絡衛生局

記者嚴云岑／台北報導

新北市2歲男童恩恩4月染疫身亡，媒體公開11個錄音檔譯文，還原延誤81分鐘救命真相，發現致命關鍵在於新北市政府當時自創「確診者要衛生單位同意才能派救護車」規定。雖然新北市衛生局表示通報報程序是依照「當時」中央規定執行，但指揮中心公布消防指引打臉新北，表示119收案應派車「同時」聯絡衛生局，而非經衛生局同意才能發車。

▲中和2歲童確診苦等81分等無救護車病逝，恩恩爸淚求通聯記錄要真相。（圖／翻攝自當事人臉書）

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指揮中心公布內政部消防署2021/06/01函頒「消防機關因應嚴重特殊傳染性肺炎第三級疫情警戒救護應變指引」，文中提到當119受理民眾自述為「快篩陽性或確診者」請求送醫時，應先確認是否有意識不清，喘或呼吸困難，持續胸痛、胸悶等任一項症狀，通知最近適當單位(防疫專責隊) 著標準防護（或以上）等級裝備前往，同時積極連絡衛生機關指定後送醫院。

恩恩案持續延燒，新北市今（21）日發布六點聲明回應遭曝光錄音檔，表示通報程序是依照「當時」中央規定執行，事發後中央也表示「沒延誤就醫」。對此，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，4/16指揮官是以當時區管中心搜集新北資料，覺得時序上沒有特別延誤的地方，但也有提到能不斷精進或更短當然更好，會針對此案搜集更多資料與相關單位討論。

對於確診個案是否需經衛生局同意才能派車？羅一鈞引述副指揮官陳宗彥6/13在記者會上說明，去年的6/1頒布的新冠緊急救護指引，其中提到民眾自述快篩陽性或確診者要請求就醫，報案後119須確認報案人是否有意識不清、喘或持續胸悶、胸痛任一項症狀，衛生局再通知最近的防疫車隊或防護救護隊出動，同時出動過程中，也須積極聯絡衛生機關指定後送醫院，而非等到聯絡完後再請救護隊出動。

羅一鈞也補充，該項指引是在去年6/1頒佈，當時陳副指揮官也說明，「中央訂定指引，地方有權調整與微調」。

▲▼消防機關因應嚴重特殊傳染性肺炎第三級疫情警戒救護應變指引。（圖／指揮中心提供）

