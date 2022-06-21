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恩恩案衛生局被批態度差　醫師吳欣岱嘆：他們只是累了、麻痺了

▲▼。（圖／翻攝自吳欣岱、當事人臉書）

▲吳欣岱針對恩恩案發表看法。（圖／翻攝自吳欣岱、當事人臉書）

記者朱祖儀／綜合報導

新北2歲男童恩恩染疫病逝，爸爸出面要求調閱完整通聯還原真相，但音檔曝光後，發現當下等了許久才有人接電話，處理過程中還疑似有衛生局接線人員笑出聲，引發外界批評。對此，美女醫師吳欣岱出面發聲，希望大家別對衛生局人員太苛責，因為他們在疫情前已緊繃工作2年多，「真的只是累了、麻痺了」。

吳欣岱在臉書針對恩恩案發表看法，指出事情爆發後很多人在討論「送醫延誤」，但她認為有沒有延誤、恩恩如果提早送到預後會不會比較好，這些都需要分開討論，不希望最後討論變成「救護車一定要多快時間內抵達才不算失職」。她也說沒有人願意看到悲劇發生，不是一定要找出一個罪魁禍首，「一切原因的分析都必須要撇除究責以及個人情緒的驅動，才能避免憾事再次發生」。

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吳欣岱也說，音檔曝光後，衛生局人員被說態度輕佻，但她希望外界不要太苛責他們，「在醫療前線工作的人都一定有過類似經驗，有時候在急診，一百個患者都是輕症，有些甚至還是打來鬧的，久了真的會喪失警覺性」，尤其衛生局基層人員已經緊繃工作2年多，「他們真的只是累了、麻痺了」，強調沒有人會故意拖延緊急狀況。

▲▼侯友宜出席2025雙北世界壯年運動會組織委員會第三次委員會議 。（圖／記者李毓康攝）

▲吳欣岱希望侯友宜承諾避免悲劇再發生。（資料照／記者李毓康攝）

吳欣岱也批評，侯友宜在第一時間哭著宣告孩子的死訊，事後卻不願意公開錄音檔，「事實上，如果你不是為了要幫衛生局和自己指揮調度的錯誤擦屁股，消防局怎麼會需要上下交相賊地演出這一場大戲呢？」認為對方現在最應該做的是誠懇地看著恩恩父母的眼睛，告訴他們說自己感到很遺憾，並承諾會盡一切的努力避免悲劇再度發生。

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