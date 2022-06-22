遭網質疑不談恩恩案！館長霸氣嗆「我雙標啊」：就是支持侯友宜

記者閔文昱／綜合報導

新北中和「恩恩案」持續延燒，有媒體於21日曝光恩恩案的11個錄音檔，指出最致命的關鍵就在於侯市府政策錯誤，導致恩恩送醫延誤81分鐘喪命。對此，經常對時事提出看法的「館長」陳之漢也被網友點名表態，不過向來挺侯的他也在直播中霸氣回應，「你要我去罵誰罵誰，我的個性是這樣，你越講、我越不罵，你越講、我越不罵。」

館長在直播中表示，去年高雄大火時（城中城大樓火災案），死傷非常慘重，當時也是一堆人要求他針對陳其邁進行評論，他也是選擇不討論，「那個是他們做官的事情」，更指自己在中槍傷時受到對方很多照顧，「他是我很好的兄弟，我是支持他的」、「除非有人惹到我的點，讓我不爽，我就會出來講」。

▲館長陳之漢（左）與侯友宜市長（右）合照。（圖／記者陳以昇翻攝）

館長接著說，民進黨立委王定宇爆出同居風波時，一堆人也調侃他「阿館你也要去租房子是不是」、「你怎麼不出來講一下你的王大哥？」他也是講都不講，因為政治是互相的，自己現在也很少講政治，「每天罵這個罵那個我是真的沒興趣，我身上的7個彈孔，就是我付出的代價。」

館長坦承，自己就是支持侯友宜，對這次事件也沒什麼好評論，「因為我也不知道，我是真的看不懂」。至於有網友質疑雙標，館長直言，「我雙標啊！我超愛雙標的，像蔡英文我都不罵她，她我姐姐嘛」、「我有認識的都雙標」，強調政治是一門學問，每一個人都做得不好，人民要投給誰，「我是都ok的」。

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