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重機騎士自撞倒地！後方車友煞不住輾過　頸椎動脈破裂失血亡

▲劉姓男子19日上午夥同曾姓、李姓等多名重機車友結伴出遊，行經龍潭區台三乙線龍源路段，劉男不慎自撞分隔島倒地，後方車友煞車不及連續追撞，警方到場處理。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲劉姓男子19日上午夥同曾姓、李姓等多名重機車友結伴出遊，行經龍潭區台三乙線龍源路段，劉男不慎自撞分隔島倒地，後方車友煞車不及連續追撞，警方到場處理。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

重機車友劉姓男子19日上午與多名車友結伴出遊，行經龍潭區台3乙線龍源路段時，劉男疑失控自撞分隔島摔車，後方車友曾姓與李姓男子因煞車不及先後撞上倒在地上劉男，劉男送醫後因傷重不治；桃檢20日下午相驗，研判劉男因頸椎動脈破裂大量出血致死，至於真正肇事原因仍在調查中。

檢警調查，41歲的劉姓男子19日上午與重機車友約8人結伴同行，從桃園市龍潭區沿著台三乙線往大溪方向行駛，上午10時44分許行經龍潭區台3乙線龍源路段彎道時，劉男突然失控撞上分隔島摔車，人車同時倒地，後方28歲曾姓男子緊急煞車，其餘車友隨之閃過，但39歲李姓車友則閃避不及撞上曾男重機倒地，李男之重機則滑行輾過倒在路上的劉男。

▲劉姓男子19日上午騎乘重機行經龍潭區台三乙線龍源路段自撞分隔島倒地，後方車友煞車不及連續追撞，現場零件散落一地。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲劉姓男子倒地後，車友煞車不及連續追撞，現場零件散落一地。（圖／記者沈繼昌翻攝）

劉男頭部重創血流滿地，龍潭警方趕抵現場處理，發現重機零件散落一地，消防人員將劉男送醫急救，但仍於中午搶救無效宣告不治；李男則身體多處擦傷但並無大礙，曾姓男子則幸運未受傷，警方為3人酒測或抽血檢測，酒測值均為零，至於真正肇事原因，仍待警方進一步釐清。


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