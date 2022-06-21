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對幼兒掐頸、掌摑、灌水　恐怖幼教女師永不錄用+被起訴

▲桃園市中壢區鄭姓女子擔任中壢區某幼兒園導師，遭檢舉對幼兒以灌水、強塞食物與掐頸部等行為凌虐，家長獲悉後報警提告。（示意圖／取自視覺中國CFP）

▲鄭姓女子擔任中壢區某幼兒園導師，遭檢舉對幼兒以灌水、強塞食物與掐頸等行為，家長獲悉後報警提告。（示意圖／取自視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市中壢區某知名幼兒園，2019年傳出鄭姓女導師對幼兒強塞食物、灌水、掐頸等涉嫌凌虐行為，導致幼兒拒絕上學，家長獲悉後報警提告，桃園市政府教育局查明屬實後函報教育部通報鄭師不適任，終身不得從事教保服務工作；但部分犯罪實施最後桃園地檢署卻不起訴處分，家長不服提出新事證，桃檢最近偵結，依成年人故意對兒童犯傷害罪嫌提起公訴。

檢警調查，43歲的鄭姓女子在中壢區某幼兒園擔任導師，據指稱，鄭女於2019年11月間曾對幼兒強塞食物，同時對另一名幼兒疑似掌摑等行為，甚至被查出對幼兒灌水、搖晃頭部、掐頸，甚至還以棉被蓋住幼兒頭部等行為，幼兒返家後出現掐頸等異常行為，甚至拒絕上學與對吃飯持有恐懼心態，家長事後調閱幼兒園監視畫面查出鄭女確實對幼兒有管教不當慎嫌凌虐等行為，憤而報警提告。

桃園市教育局主動追查發現鄭女涉嫌對幼兒管教不當行為屬實，函報教育部通報鄭師不適任，終身不得從事教保服務工作，該幼兒園事後也被教育局依未盡管理之責致損害幼兒權益，依幼兒教育及照顧法裁處罰鍰10萬元及停招一年之處分，但家長後來對於檢方部分指控予以不起訴處分存有疑義，提出新事證，桃檢重啟調查。

鄭女在檢警複訊時對案情仍避重就輕，檢方則根據幼兒園監視器畫面，證明鄭女確實對幼兒施暴，另根據幼兒園臉書專頁貼文與留言，顯示鄭女情緒管控確實出現問題，幼兒園並對此注意予以告誡要求改進，檢方偵結，依成年人故意對兒童犯傷害罪將鄭女提起公訴。

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