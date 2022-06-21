「入珠教主」慘了！自稱幫上萬男性改造小弟弟　沒醫師執照被起訴

▲陳男自稱「入珠教主」，遭檢舉無醫師證照卻對外招攬生意，市政府衛生局去年3月到場稽查，查獲大批藥材、手術器材等證物。（圖／翻攝自Googlemap）

記者沈繼昌／桃園報導

網路上頗有知名度的陳姓男子在桃園、新北等全台各地開設入珠分店，對外自稱「入珠教主」，還自稱為上萬男性改裝過「小兄弟」，但去年卻遭檢舉，桃園市衛生局在去年3月間突檢，當場查獲大量藥品、手術繃帶、縫針與入珠等證物，依法函送偵辦。桃園地檢署複訊時，陳男坦承經營入珠店與犯行，檢方偵結依違反醫師法提起公訴。

檢警調查，54歲的陳姓男子在中壢區開設入珠店，桃園市衛生局去年接獲檢舉指稱，陳姓男子未領有醫師執照，卻對外招攬不特定病患，桃園市衛生局去年3月間派員突檢，發現門口有「入珠教主」、「有夠屌」、「相硬久」等廣告，現場更查獲有大量藥品、紅色優碘、彈性繃帶，另還有床、生理食鹽水、入珠、手術縫針等證物，衛生局人員認定已違反醫師法，因此函送桃園地檢署偵辦。

桃檢檢察官複訊時，陳姓男子坦承經營入珠店與查扣醫療用品等事實，陳男也坦承相關犯行；衛福部則函文，所謂入珠係將珠子埋入男性下體皮下組織，屬於侵入性之行為，植入物將長期留在體內，影響生理功能及健康，應以醫療行為管理。

檢方查出，陳男曾在入珠店廣告宣稱從事入珠業23年，從台北到高雄都有分店，甚至還遠赴阿拉伯、杜拜與澳洲等地幫外國人做，陳還自稱早期從監獄中風行各種入珠，有客人為此找他幫忙拆除入珠等事實；衛生局則認定陳為不具有醫師資格卻執行醫療業務之事實，檢方根據桃園市府接獲陳情案、衛福部部長信箱陳情書與衛生局醫管科稽查紀錄等資料佐證，偵結依違反醫師法等罪嫌將陳提起公訴。

【更多新聞】

►力挺林智堅參選 「拼桃園下個黃金十年」鄭文燦允全力輔選

►快訊／酒醉情侶代駕車上爭吵 妙齡女腹部中3刀...送醫不治

►肉販手指卡入絞肉機 消防人員緊急切割救出..僅2公分撕裂傷