竹縣離奇2死車禍！機車自撞1人躺地亡　他一句話邊坡又找到死屍

記者蔡文淵／新竹報導

新竹縣新埔鎮往桃園市楊梅區的115縣道，20日晚間發生疑似機車自撞護欄車禍，消防隊據報到現場救援時，發現一名男子無生命跡象，當時該名男子身分不明，找到機車車主稱該車借給2人騎乘，消防人員再回現場，在案發地下方約4米深邊坡，發現另一名身亡的男子。

▲新竹縣新埔115縣道2名男子共乘機車疑似自撞護欄，1人摔落4米邊坡，2人均傷重不治。（圖／記者蔡文淵翻攝）

新竹縣消防局表示，20日晚上8點半，獲報指新埔鎮清水里汶水坑的115縣道磚窯附近發生車禍，報案人稱現場有1人受傷倒臥在路上，新埔分隊到場救援時，發現1名年輕男子已無生命跡象，就近送往楊梅天成醫院急救仍告不治。

由於男子身分不明，處理員警在晚上9時40分許致電新埔消防分隊，指詢問機車車主知得機車借給李男和林男2人騎乘，確認送到醫院的是李男，院方檢查出李男PCR陽性，Ct31.9。

警方懷疑林男可能受傷還在現場，新埔分隊據報再回現場，在護欄下約3、4米深的邊坡發現林男也無生命跡象，無法接觸，調派支援後在現場架梯將林男抬上路邊，送醫不治。車禍發生原因正由警方調查中。

▲新竹縣新埔115縣道2名男子共乘機車疑似自撞護欄，1人摔落4米邊坡，2人均傷重不治。（圖／記者蔡文淵翻攝）