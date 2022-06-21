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高雄星級飯店超殺優惠「住1晚送1晚」　免費吃早餐...再贈千元餐券

▲高雄漢來大飯店。（圖／記者許宥孺攝）

▲高雄漢來大飯店推出暑假超殺優惠，住一晚送一晚，不僅免費吃早餐還送千元餐飲券。（圖／記者許宥孺攝）

記者許宥孺／高雄報導

暑假即將到來，旅遊業也磨刀霍霍迎接國旅旺季。高雄漢來飯店搶攻早鳥市場推出超殺優惠，只要在7月14日前入住一晚、再送一晚，不僅可享用海港自助早餐，飯店再贈千元餐飲券！義大皇家飯店也推出暑期專案，入住一晚也能爽吃免費早餐，加碼贈2500元餐飲抵用券，讓旅客輕鬆享受米其林級主廚推出的頂級粵菜。

漢來飯店推出「迎解封暑假早鳥住房專案」，凡在7月14日前入住雙人精緻客房一晚，即加送一晚再贈送1000元漢來美食餐飲券，專案價只要5,660元，第二晚可使用至12月30日，每房均含2客海港自助式早餐，並可免費享用健身房和露天泳池。活動自即日起至7月14日。

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▲高雄漢來大飯店。（圖／高雄漢來大飯店提供）

▲入住高雄漢來大飯店可免費使用健身房和露天泳池。（圖／高雄漢來大飯店提供）

▲高雄漢來大飯店,高雄港,海景。（圖／記者許宥孺攝）

▲高雄漢來大飯店可俯瞰高雄壯闊港景。（圖／記者許宥孺攝）

漢來飯店副總經理陳素娟表示，最近客人詢門電話比以往增加2成多，感受到國旅需求市場已經開始發酵，此專案是漢來飯店搶攻暑假市場歷年來最大優惠，比業界買一送一還要划算。專案包含4客價值2,200元的海港自助式早餐，以及加贈1000元美食餐飲券可直接使用飯店全館13家中、西、日式餐廳，同時也提供露天泳池和健身房設施使用。

▲義大皇家酒店經典客房。（圖／義大黃家酒店提供）

▲義大皇家酒店也推出2種暑假住房專案，不管是樂園控或是美食控都有超殺優惠。（圖／義大黃家酒店提供）

義大皇家酒店自7月1日起至8月31日止推出「暑義全消」住房專案，並且規劃2種不同套裝內容。第一種針對樂園控，入住雅緻家庭房一晚、含2位成人及2位孩童的早餐與義大遊樂世界門票，原價近1萬8000元的套裝內容，暑假優惠週日至週四每晚只要5,500元起(一成服務費另計)。

第二種則是專為喜愛飯店美食的遊客規劃，入住經典客房1晚、含雙人早餐外，再贈價值2,500元館內餐飲抵用券，可用於星亞自助餐廳享受豐盛的飯店吃到飽餐點、或是品嚐由米其林級主廚推出的皇樓中餐廳頂級粵菜、牛排屋鐵板燒餐廳新菜單與熟成牛極品饗宴，另外還有義大利餐廳、柳町日本料理的異國料理可選擇，於週日至週四入住，每晚5,500元，週五每房加價500元、週六每房加價1,500元(一成服務費均須另計)。

▲義大皇家酒店皇樓中餐廳新推美饌。（圖／義大皇家酒店提供）

▲義大皇家酒店皇樓中餐廳新推美饌。（圖／義大皇家酒店提供）

▲義大皇家酒店戶外戲水池。（圖／義大皇家酒店提供）

▲義大皇家酒店戶外戲水池。（圖／義大皇家酒店提供）

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