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農民馬路曬花生！他「私刑處理」推水溝　影片曝光網傻眼：你慘了

記者鄒鎮宇／綜合報導

近日一段影片在網路瘋傳，一名民眾在鄉村道路上，發現馬路被整排的曬花生阻擋，氣得直接破壞農民的三角錐、農具，甚至將花生推到排水溝內，引起網友討論。對此，也有疑似花生農的網友在影片下方留言喊告。

該段影片被以「馬路在曬花生 過不去」為標題，投稿到臉書粉專「八卦村 - 行車紀錄器影片上傳中心」。影片顯示，一名民眾在附近都是農田的十字路口中央，走向其中一邊有三角錐、停靠一輛汽車的路段，疑似農民為了在產業道路上曬花生，以三角錐、汽車擋住道路路口。

該民眾全程一言不發，直接走到花生堆旁，先用腳踢了花生，再回頭將三角錐扔到一旁的雜草堆，隨後走回花生堆，拿起工具將花生推到水溝內，再隨意亂丟工具離開，全程都以手機錄影。

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▲▼馬路曬花生！他「私刑處理」推到水溝。（圖／翻攝八卦村村長YouTube）

▲▼民眾不滿農民擋住道路。（圖／翻攝八卦村村長YouTube）

▲▼馬路曬花生！他「私刑處理」推到水溝。（圖／翻攝八卦村村長YouTube）

網友看完紛紛留言，「小時候很愛騎腳踏車去輾過鄰居的花生」、「發覺現在的人真的非常自私」、「看他破壞了現場，覺得療癒」、「呵呵，民眾沒有執法權，縱使對方違規佔用馬路曬花生，拍攝者只能報警處理，而不是私自把花生掃到一旁水溝內，這下等著被告吧」。

也有人說，「缺德，人家有申請路權，就不該破壞現場」、「我們虎尾就有開放某些鄉間小路可申請曬花生，所以這不一定是不合法哦」、「我只發現沒品又氣憤的拍片人，不滿或認為違法可以報警來處理，什麼時候私法變得這麼理直氣壯了」、「笑死人自己po了犯罪紀錄」

此外，也有疑似花生農的網友直接在影片下方留言喊告，「我是本視頻曬花生的，我有申請路權，以（已）報警處理 ，謝謝你紀錄犯罪過程」。

▲▼馬路曬花生！他「私刑處理」推到水溝。（圖／翻攝八卦村村長YouTube）

▲民眾將花生推到水溝內。（圖／翻攝八卦村村長YouTube）

據悉，雲林縣政府為了讓農民有大片合法土地可以安心曬花生，只要農民向當地鄉鎮市公所提出路權申請，再由公所、縣警局等相關單位共同審查同意，就可以合法使用農路、產業道路或廟地等曬落花生。

雲林縣政府表示，農民使用相關路段曝曬花生時，務必使用交通錐、連桿等警示措施，在夜晚要設置警示燈及爆閃燈等照明措施，以維護交通安全與警示提醒用路人，避免影響用路人或造成傷害等問題，以保障自身權益。

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