醉男搭小黃「懷疑運將繞路」2人爆衝突　雙雙掛彩送醫堅提告

▲鄭男酒後搭計程車與運將發生肢體衝突，雙雙掛彩被送醫治療。（圖／記者游宗樺翻攝）

記者游宗樺／台北報導

台北市文山區22日凌晨2時許，一名55歲鄭姓男子酒後叫計程車，準備從木新路回到萬芳路住家，卻因懷疑蔣姓運將（59歲）繞路，雙方在車上爆發激烈口角，進而演變成互毆衝突。警方獲報到場，發現2人已經打完一架，身上均有毆傷，便請求救護車到場，協助2人就醫，由於雙方堅持提出傷害告訴，警方將依法偵辦。

▲警方到場發現雙方皆已停手，地面遺留空啤酒瓶。（圖／記者游宗樺翻攝）

據了解，鄭男事發前與朋友在卡拉OK歡唱飲酒，酒酣耳熱後打電話叫計程車準備回家，隨後坐上蔣男駕駛的計程車離開。孰料途中鄭男懷疑運將繞路，雙方在車上爆發激烈衝突，甚至拳頭相向，2人也因此雙雙掛彩。

警方獲報有人互毆，派員到場發現2人衝突已經結束，但雙方臉部、肢體皆有擦挫傷，於是通報請求救護車協助2人就醫。由於事後雙方皆堅持對對方提出傷害告訴，警方已依法受理，全案訊後將函送台北地檢署偵辦。

警方呼籲，有任何糾紛應妥善理性溝通處理，或尋求法律途徑解決，切勿行諸暴力手段，勿因一時衝動觸犯法律，警方將秉持勿枉勿縱的精神，全力打擊暴力犯罪並依法究辦，絕不寬貸。