王婉諭轟侯友宜「你良心不會痛嗎？」　音檔還原：後送流程僵化釀悲劇

▲新北市長侯友宜。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／新北報導

新北市2歲男童恩恩染疫身亡，事後恩恩爸要求公布錄音檔還原真相，媒體21日公布11個錄音檔，內容顯示，恩恩媽按規定急電衛生所卻沒人接電話，更3度向新北消防局119勤務中心求救，但消防局過了26分鐘才找到人，導致恩恩送醫延誤81分鐘喪命。對此，立委王婉諭痛批，侯友宜說了那麼多謊，終究紙包不住火，「明目張膽說謊，你的良心都不會痛嗎！」

恩恩案發生後，恩恩爸苦尋音檔未果，中間更發生消防局演戲「還原爭議」、前消防員與新北市府互相提告、新北市府聲稱橫向聯繫音檔涉及隱私等爭議，恩恩爸直到21日才在媒體聽到全部音檔，根據音檔內容，除新北市府獨步全台的「確診者要衛生單位同意才能派救護車」規定外，也並未錄到新北市府聲稱的任何可能涉及個資的背景音。

王婉諭指出，經媒體揭露，恩恩媽報案後，消防局與衛生局橫向聯繫的通話音檔終於公開了。自己聽完後，除了感到滿滿的無力與憤怒外，恩恩媽無助的語氣更令人心碎。

王婉諭表示，在電話中，恩恩媽很明確地說，恩恩不僅發燒、嘔吐、意識不清、身上還出現紫斑，而消防局也已經意識到恩恩狀況相當急迫，立即協助轉接衛生所、衛生局，甚至因為聯繫不上，一度想要跳過衛生局要求醫院收治。

王婉諭指出，但最終決策權是落在衛生局手中，因而延誤送醫流程。不必要的疊床架屋和感控政策，帶走一條無辜的生命。當時的後送流程如此僵化，「導致悲劇發生，侯友宜市長絕對責無旁貸！」

不僅音檔爭議，新北市府更傳出演戲還原風波，王婉諭痛批，更令人氣憤的是，侯友宜開口閉口就說疼惜消防員，體諒基層，但事發當下卻是要求消防基層人員在家屬面前演戲，讓他們蒙受不白之冤，「後續又謊稱音檔有錄到其他報案資料，結果也被證實根本就是騙人！」

對於音檔爭議，王婉諭痛批，侯友宜根本就知道錄音檔的內容對他不利，因此百般推託、不願公開，甚至還為此打壓吹哨者，企圖以拖待變。

王婉諭表示，新北市長侯友宜，說了那麼多謊，終究紙包不住火，事到如今就不要再搞公關操作、追殺吹哨者，也不要再神隱在基層單位背後了，「侯友宜市長明目張膽說謊，你的良心都不會痛嗎！」