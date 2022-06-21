「新北獨步全台救護車派遣制度是關鍵」　戴瑋姍：侯友宜欠3道歉

▲新北市長侯友宜。（圖／記者李毓康攝）



記者陶本和／台北報導

恩恩事件關鍵81分鐘錄音檔21日全曝光，民進黨市議員戴瑋姍指出，關鍵在新北市長侯友宜獨有政策導致延誤送醫，她認為侯友宜還欠3個道歉，她認為政府有權對敏感問題保持沈默，但沒有權利說謊，也沒有權利捏造事實。

戴瑋姍表示，聽完完整的橫向錄音檔後，回首侯友宜過去多次卸責與推諉的發言，令人心痛和憤怒，「侯市長，你聽過錄音檔嗎？你的鐵漢柔情都是鱷魚的眼淚嗎？你怎麼忍心欺騙恩恩爸媽這麼久？」

戴瑋姍指出，衛生局整個橫向聯繫有明顯的疏失，不但消失甚至態度消極，「是你侯市長的獨有政策導致延誤送醫，一個孩子的生命就因此逝去了」。

戴瑋姍表示，如果侯友宜還不知道錯在哪裡，那是無知，如果知道有錯，卻不道歉，那是無恥。她認為，侯友宜欠了3個道歉，第一個是向新北獨步全台救護車派遣制度，造成延誤送醫的恩恩道歉；第二是向遲遲要不到真相，只看到新北全力演出的恩恩爸媽道歉，最後還要向市民道歉。

戴瑋姍向侯友宜喊話，人民對領導者的信任感不是伴隨職位而來，而是爭取來的，作為首長、領導者必須言行一致，並管束幕僚也遵行不踰。她認為，政府有權對敏感問題保持沈默，但沒有權利說謊，也沒有權利捏造事實誤導人民。

新北衛生局回應如下：

一、所有資料證據，包括錄音檔案在內，都已經送交司法單位。只要偵辦需要，所有人都會接受調查，沒有例外。

二、我們是依照「當時」中央的相關規定執行，也在事情發生後，將當時的處理流程和時序，送交中央，中央的公開答覆是「沒有延誤就醫」。

三、中央疫情指揮中心成立了兩年多來，交付全國地方衛生局須依照中央指引配合執行辦理各項防疫工作，新北市衛生局設置有防疫專線、防疫手機及疾管防疫人員直撥分機號碼等多線電話，提供各防疫單位橫向聯繫管道。

四、4/14當天新北市確診360人、居隔人數高達1萬多人是全國最多，依據當時中央防疫規範，針對確診者及接觸者的處置有諸多繁瑣流程，包括確診者收治、疫調、匡列，接觸者居隔管理、採檢，每一個個案、居隔者都要由衛生局、衛生所人員透過電話反覆聯繋多次，當時衛生局、衛生所每天電話量暴增，每一位同仁都在工作崗位上努力認真協助每一通民眾來電的需求。

五、若進線通報為快篩陽或確診個案，處理同仁都需先在中央法定傳染病系統輸入個資以核對是否為確診或隔離個案，以便後續依傳染病防治法規定進行處理。4/14晚間衛生局同仁接獲消防局來電通報，主動詢問個案狀況得知有出現紫斑症狀，立即連絡雙和醫院調度專責病床安排收治，醫院回覆可收案便立即通知家屬及119送醫。

六、再次呼籲外界、有心政論人士及部份參選人勿過度放大解讀、惡意曲解同仁通話中語氣，抹煞同仁的努力與付出。