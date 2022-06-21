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民進黨團批侯友宜「吃案探長」　恩恩音檔打臉新北市府壓制真相

▲▼民進黨立法院黨團召開『封城市長、吃案探長』記者會 羅致政 鄭運鵬。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨立法院黨團召開「封城市長、吃案探長」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林銘翰／台北報導

新北市2歲男童「恩恩」因確診重症死亡，關鍵的81分鐘錄音檔21日被媒體曝光，民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬批評，新北市長侯友宜封鎖急救的可能性、揭弊的管道及真相的追求，帶領的新北市政府草菅人命、壓制真相，這就是所謂的吃案探長，民進黨團要提出最嚴厲的指控跟譴責。

民進黨立法院黨團上午召開「封城市長、吃案探長」記者會，與會者包括民進黨團幹事長鄭運鵬、民進黨團書記長陳歐珀、民進黨團副幹事長林靜儀、民進黨團副書記長林楚茵、民進黨立委羅致政等人。

鄭運鵬說明，恩恩的不幸事件已經兩個半月，受害的家屬希望讓新北市政府有檢討的空間，但是侯友宜帶領的新北市政府一再掩蓋真相，最關鍵的資訊從一開始說「要給就給」，到最後卻發現都被吃案，這就是所謂的漢子探長，他所帶領的新北市政府就是這樣草菅人命、壓制真相。

鄭運鵬指出，從去年疫情爆發以來，侯友宜一再要裝勇、假裝自己是硬漢的角色，「人家二級他就說要三級，人家三級他就說要封城」，想要利用封城的形象深植人心，但是受害的卻是新北市民，因為用吃案掩飾不了真相，也賠償不了新北市民失去的生命跟財產。

鄭運鵬說，侯友宜封鎖急救的可能性、揭弊的管道及真相的追求，這就是封城市長、吃案探長造成的不幸，還要讓基層替他背黑鍋，犧牲新北市民的健康跟財產，民進黨團要對侯友宜、國民黨提出最嚴厲的指控跟譴責。

羅致政認為，侯友宜的策略就是要掩蓋真相，他利用三招來因應社會的質疑，分別是躲在偵查不公開的後面、躲在新北市消防局的後面，以及躲在國民黨新北市議會黨團、市府發言人的後面，這就是一個吃案探長最具體的作法，但是也是最遺憾的作法，民進黨團要求侯友宜公開出來面對。

陳歐珀則說，新北市政府利用獨創的標準作業流程，先是造成制度殺人，再企圖運用公權力掩蓋事實真相、欺騙社會，進而混淆視聽，這是對受害家屬第二次重大的傷害，侯友宜不應該為自己卸責，他應該面對事實、負擔起應有的政治責任，如此才能平息社會的憤怒。

林靜儀質疑，侯友宜已經害死人家的孩子，現在還在凌遲這對父母，大家希望新北市政府承認流程有錯，以及後來做了什麼改善、避免相關的憾事再發生，侯友宜講得很厲害、卻做不出像樣的程序，「承認錯誤很難嗎？
道歉很難嗎？」

林楚茵表示，侯友宜如果今天還站在威權時代，認為所有真相都可以被掩蓋，建議他不要在台灣當市長，可以直接飛到對岸去，「你到底現在是在一個民主國家當地方首長、地方父母官，還是你認為還是過去的警總，或者是中國的統治者」。

林楚茵強調，真相不會被掩蓋，因為我們是在民主的台灣，這次的事件讓恩恩成為小天使，希望新北市民未來在防疫上獲得更好的照顧，而且新北市政府、侯友宜能夠出來好好面對真相，不要讓悲劇再發生。

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