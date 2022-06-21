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快訊／民進黨批侯友宜四大罪狀　「他不解決問題卻解決吹哨者」

▲▼侯友宜出席三重神農市民活動中心啟用。（圖／記者許靖騏攝）

▲侯友宜。（圖／記者許靖騏攝）

記者陶本和／台北報導

恩恩事件關鍵的81分鐘錄音檔曝光，民進黨發言人黃彩玲表示，錄音檔內容證實了侯友宜市長和侯市府在此事件上，是因為「市府內規」而延誤恩恩送醫，而侯友宜不解決問題卻要解決捍衛清白、想讓社會了解真相的吹哨者。

對於恩恩事件錄音檔曝光，黃彩玲列出，侯市府的四大罪狀：第一，侯友宜聲稱三月成立防疫派遣中心，但侯市府自創獨步全台的「確診者要衛生單位同意，才能派救護車」規定，讓派遣中心失去作用；第二，消防局與衛生局橫向聯繫完全失能，導致延誤送醫；第三，為了事後隱匿實情，「全力協助」變成要求公務員「全力演出」；第四，侯市長不解決問題卻解決吹哨者，聲稱挺第一線消防人員變成虛假的謊話。

黃彩玲表示，關鍵的81分鐘音檔完整揭露後，恩恩爸希望還原事實的拼圖終於完成，而恩恩延誤送醫的原因也真相大白。根據音檔內容，4月14日當天恩恩媽求助新北市府消防局，但因橫向聯繫完全失能、衛生局找不到人，導致恩恩延誤送醫，衛生局第一時更謊稱「沒電話錄音設備」，現11個音檔曝光，證明侯市府從頭到尾都在騙，侯市府一直在全力掩蓋的真相、造成延誤送醫的關鍵今天都被揭露。

黃彩玲指出，侯市府為了隱匿實情，甚至冒著讓基層公務員違法的風險，把基層消防人員推出來演戲、做擋箭牌，這也讓為了捍衛清白、想讓社會大眾知道真相的吹哨者一個接著一個跳出來，但侯市府卻利用司法手段，想壓抑吹哨行為，「侯市長之前義氣凌然挺基層消防弟兄的尊嚴與清白，根本他想要圓謊的虛假謊話。」

最後，黃彩玲呼籲，侯友宜應坦然面對被媒體揭露的真相，勇敢地負起責任，不要再閃躲，向恩恩的父母公開道歉，對於侯友宜為了掩蓋恩恩事件的事實，除了錄音檔完整曝光，我們還要問侯友宜，是否將這81分鐘音檔交給檢察官？當時的作業程序什麼時候修正？這整個過程你到底知不知情？到底什麼時候侯市府和衛生局才要負責？

衛生局回應如下：

一、所有資料證據，包括錄音檔案在內，都已經送交司法單位。只要偵辦需要，所有人都會接受調查，沒有例外。

二、我們是依照「當時」中央的相關規定執行，也在事情發生後，將當時的處理流程和時序，送交中央，中央的公開答覆是「沒有延誤就醫」。

三、中央疫情指揮中心成立了兩年多來，交付全國地方衛生局須依照中央指引配合執行辦理各項防疫工作，新北市衛生局設置有防疫專線、防疫手機及疾管防疫人員直撥分機號碼等多線電話，提供各防疫單位橫向聯繫管道。

四、4/14當天新北市確診360人、居隔人數高達1萬多人是全國最多，依據當時中央防疫規範，針對確診者及接觸者的處置有諸多繁瑣流程，包括確診者收治、疫調、匡列，接觸者居隔管理、採檢，每一個個案、居隔者都要由衛生局、衛生所人員透過電話反覆聯繋多次，當時衛生局、衛生所每天電話量暴增，每一位同仁都在工作崗位上努力認真協助每一通民眾來電的需求。

五、若進線通報為快篩陽或確診個案，處理同仁都需先在中央法定傳染病系統輸入個資以核對是否為確診或隔離個案，以便後續依傳染病防治法規定進行處理。4/14晚間衛生局同仁接獲消防局來電通報，主動詢問個案狀況得知有出現紫斑症狀，立即連絡雙和醫院調度專責病床安排收治，醫院回覆可收案便立即通知家屬及119送醫。

六、再次呼籲外界、有心政論人士及部份參選人勿過度放大解讀、惡意曲解同仁通話中語氣，抹煞同仁的努力與付出。

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