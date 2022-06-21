「錄音檔內容比預期的更荒謬」　賴品妤喊話侯友宜：拿出誠意面對

▲侯友宜。（資料照／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

新北市中和2歲童恩恩4月初確診病逝，經恩恩爸向市府追討多日「消失的81分鐘」通報錄音檔，21日終被媒體全數曝光。對此，民進黨立委賴品妤表示，錄音檔內容比預期的更荒謬，在車上聽到一半完全聽不下去，這件事情，該出來踹共、拿出誠意面對的是新北市長侯友宜，不要再二度傷害家屬了。

《鏡週刊》21日披露恩恩案「消失的81分鐘」，錄音檔共分11個，為新北市消防局119勤務中心與恩恩媽、衛生所、衛生局、雙和醫院等通聯記錄。音檔內容顯示恩恩媽著急與消防局通報小孩確診病況，希望盡快派遣救護車，接著勤務中心代為聯繫衛生所，但電話那頭回應「現在是下班時間，請於上班時間再來電」，顯見當下無人值班。

勤務中心再打給新北市衛生局也未果，直接致電雙和醫院通報，然而院方回應說民眾要先連絡感控，「不是說確診，媽媽很急，就可以過來」。直到報案後26分鐘，衛生局電話才接通，勤務中心轉達恩恩媽非常心急，且小孩狀況很不好等，衛生局才說要再問問醫院，並稱現在醫院人很多要稍等；令人意外的是，當勤務中心聯絡衛生局要派車時，衛生局還發出笑聲。

對此，賴品妤在臉書表示，「錄音檔內容比預期的更荒謬，在車上聽到一半完全聽不下去⋯最受不了的是，事已至此有些評論還一直質問家長為什麼不自己送醫，可以拿出點良心嗎？家長能夠預知衛生局會一直沒人接電話嗎？這件事情該出來踹共、拿出誠意面對的是侯友宜，不要再二度傷害家屬了。」