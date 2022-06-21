　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「錄音檔內容比預期的更荒謬」　賴品妤喊話侯友宜：拿出誠意面對

▲侯友宜。（資料照／記者李毓康攝）

▲侯友宜。（資料照／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

新北市中和2歲童恩恩4月初確診病逝，經恩恩爸向市府追討多日「消失的81分鐘」通報錄音檔，21日終被媒體全數曝光。對此，民進黨立委賴品妤表示，錄音檔內容比預期的更荒謬，在車上聽到一半完全聽不下去，這件事情，該出來踹共、拿出誠意面對的是新北市長侯友宜，不要再二度傷害家屬了。

《鏡週刊》21日披露恩恩案「消失的81分鐘」，錄音檔共分11個，為新北市消防局119勤務中心與恩恩媽、衛生所、衛生局、雙和醫院等通聯記錄。音檔內容顯示恩恩媽著急與消防局通報小孩確診病況，希望盡快派遣救護車，接著勤務中心代為聯繫衛生所，但電話那頭回應「現在是下班時間，請於上班時間再來電」，顯見當下無人值班。

勤務中心再打給新北市衛生局也未果，直接致電雙和醫院通報，然而院方回應說民眾要先連絡感控，「不是說確診，媽媽很急，就可以過來」。直到報案後26分鐘，衛生局電話才接通，勤務中心轉達恩恩媽非常心急，且小孩狀況很不好等，衛生局才說要再問問醫院，並稱現在醫院人很多要稍等；令人意外的是，當勤務中心聯絡衛生局要派車時，衛生局還發出笑聲。

對此，賴品妤在臉書表示，「錄音檔內容比預期的更荒謬，在車上聽到一半完全聽不下去⋯最受不了的是，事已至此有些評論還一直質問家長為什麼不自己送醫，可以拿出點良心嗎？家長能夠預知衛生局會一直沒人接電話嗎？這件事情該出來踹共、拿出誠意面對的是侯友宜，不要再二度傷害家屬了。」

►奔向台東放空！21國際渡假村雙人平日超殺價5599元，還買一晚送一晚

ET快訊
快訊／新竹台68「遊覽車翻覆」！　東向西線封閉中
二次感染定義出爐！　3個月內符合2條件屬「重複感染」
酒駕熱褲妹「外套蓋頭」移送　死者家屬痛哭：還我們公道
陳時中4月稱恩恩案「無延誤送醫」　羅一鈞：是以當時資料評估
人流增加、口罩沒戴好　羅一鈞示警：2週後降到萬例以下「不樂觀
恩恩案81分鐘錄音檔曝光　她喊：聽完就知道為何侯友宜不肯公開
快訊／大雷雨轟9縣市！　大雨狂炸1小時
創紀錄！這間國小今年僅1位畢業生　所有獎項她全包
日本23歲OL裸屍掛樹頭！舌骨斷裂　遭拍上銬囚禁片

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

快訊／恩恩案送醫SOP獨步全台？　新北消防局：事發後中央才修正

嘉義車站預估2030年每日運量翻倍　王美惠力推BRT升級軌道系統

LIVE／恩恩案橫向錄音帶全曝光　侯友宜說明最新狀況

「錄音檔內容比預期的更荒謬」　賴品妤喊話侯友宜：拿出誠意面對

國民黨要求立案調查大鑫快篩案　監院：尊重監委獨立行使職權

船模試驗國家隊成立！　蔡英文：向世界宣示台灣的決心

恩恩案81分鐘錄音檔曝光　她喊：聽完就知道為何侯友宜不肯公開

快訊／國民黨爆直銷公司、小藥局變快篩進口商　怒批：EUA標準是什麼？

王婉諭轟侯友宜「你良心不會痛嗎？」　音檔還原：後送流程僵化釀悲劇

柯文哲喊蓋金廈大橋拿小三通比擬　綠營幕僚：對兩岸國際外行

女突被警攔查包遭翻透　她難受喊：我沒前科啊

周杰倫新專輯飛巴黎「歌劇院錄音」　試彈「3千萬鋼琴」：挑戰在車站寫歌

詭異女騎樓爬行搞破壞　打翻酒精游泳店家嚇傻

考幼兒園小朋友抖音哏　萌弟秒跳岡山搖超好cue

喝冰咖啡狂甩頭攪拌！　氣質女→重金屬搖滾歌手

6.0強震狂晃！2娃愣了1秒　淡定續躺沙發…媽：習慣了

彰化3兄弟虛弱到站不起身　老大意識不清送醫20日離世

妻開車門差0.1cm刮傷　老公嚇到飆少女尖叫聲

轎車等綠燈亮5秒才往前開　7旬單車婦闖紅燈直撞倒地

《交換情侶》烤腸男約會新歡「笑容沒停過」　見女友和男人聊天怒：覺得被背叛

快訊／恩恩案送醫SOP獨步全台？　新北消防局：事發後中央才修正

嘉義車站預估2030年每日運量翻倍　王美惠力推BRT升級軌道系統

LIVE／恩恩案橫向錄音帶全曝光　侯友宜說明最新狀況

「錄音檔內容比預期的更荒謬」　賴品妤喊話侯友宜：拿出誠意面對

國民黨要求立案調查大鑫快篩案　監院：尊重監委獨立行使職權

船模試驗國家隊成立！　蔡英文：向世界宣示台灣的決心

恩恩案81分鐘錄音檔曝光　她喊：聽完就知道為何侯友宜不肯公開

快訊／國民黨爆直銷公司、小藥局變快篩進口商　怒批：EUA標準是什麼？

王婉諭轟侯友宜「你良心不會痛嗎？」　音檔還原：後送流程僵化釀悲劇

柯文哲喊蓋金廈大橋拿小三通比擬　綠營幕僚：對兩岸國際外行

口腔期嬰幼兒什麼都往嘴塞　花蓮11月大女嬰吞入吸棒險喪命

女友爸媽勸別買房：跟我兒子買車！　他氣到想分「1理由遭轟」

基隆+589！確診數本島最低　林右昌：加速長輩、孩童疫苗接種

陰莖增大術IG爆紅！打1針能變巨雕2年　留言一排女網友狂tag前男友

快訊／恩恩案送醫SOP獨步全台？　新北消防局：事發後中央才修正

嘉義車站預估2030年每日運量翻倍　王美惠力推BRT升級軌道系統

過度依賴「不值得信賴國家」有高風險！法友台小組主席談台灣議題

男子下巴合不攏　原因竟是「肩頸僵硬」

台中阿北奔超商買18000點數　警神提問阻詐：她是不是叫「靜靜」

這碗「神秘綠湯」是啥？他曝台中人夏天必吃　老饕哭：北部沒有

家教男「詭異洗腦」30天！12歲女聽「把ＯＯ皮帶鬆開」　爸看監視畫面狂抖

政治熱門新聞

恩恩媽報案錄音檔全曝光！　侯友宜：中央說過「沒有延誤就醫」」

快訊／恩恩「消失的81分鐘」錄音檔全曝光　新北衛生局急發6聲明

淡水女無照酒駕撞死人！　他氣炸問蔡英文：要忍多久？

恩恩案81分鐘錄音檔曝光　她喊：聽完就知道為何侯友宜不肯公開

2024選總統？　郭台銘親自回應了

新北長者第四劑開打　莫德納、BNT分天分流

高嘉瑜陽台10年未整理！　照片曝光網嚇壞

陳時中防疫成績僅65.86分　侯友宜獲35.2%支持「很耐打」

卡達世界盃　台灣被改成中華台北

被點名選新竹市長　羅智強給答案

林智堅轉戰桃園　楊寶楨翻出去年曾說「沒打算」

自己人不挺！柯文哲喊蓋金廈大橋　民眾黨議員參選人也凍未條罵北七

「金廈大橋」被罵爆　他反讚柯文哲厲害

快訊／林佳龍選台北拋5政見　成家基金20萬、凍卵補助3萬元

更多熱門

相關新聞

快訊／恩恩案送醫SOP獨步全台？　新北消防局：事發後中央才修正

快訊／恩恩案送醫SOP獨步全台？　新北消防局：事發後中央才修正

中和2歲男童恩恩染疫病逝，爸爸出面要求能夠調閱完整通聯還原真相，如今音檔全部曝光，新北市府遭指因獨步全台要求「確診者要衛生單位同意才能派救護車」，對此，新北市消防局副局長陳崇岳表示，地方都是依照中央指引，在恩恩案發生之後，中央才進行修正，明確要求派車不用經過衛生局，而疫情指揮中心稍早也說當時的時序上並沒有拖延。

LIVE／恩恩案橫向錄音帶全曝光　侯友宜說明最新狀況

LIVE／恩恩案橫向錄音帶全曝光　侯友宜說明最新狀況

王婉諭轟侯友宜：你良心不會痛嗎？

王婉諭轟侯友宜：你良心不會痛嗎？

「新北獨步全台救護車派遣是關鍵」　戴瑋姍：侯友宜欠3道歉

「新北獨步全台救護車派遣是關鍵」　戴瑋姍：侯友宜欠3道歉

恩恩錄音檔全曝光　綠委批侯友宜「吃案探長」

恩恩錄音檔全曝光　綠委批侯友宜「吃案探長」

關鍵字：

侯友宜恩恩錄音檔新北賴品妤

讀者迴響

熱門新聞

家寧「分手Andy真相」全說了！揭曖昧男網紅真正關係

酒駕女撞死工人遭肉搜！曾曬美鈔炫富

更不舒服！BA.4、BA.5三大症狀曝

熱褲妹酒駕撞死工人　醉到狂晃還吼警

夏至禁忌大公開　2項食物別吃太多

老公買賓士獲贈床上試車！女業務獻身換訂單

即／珍寶海鮮舫「沉沒南中國海」

內褲白白的！醫一掀見「整片噁垢」　她傻：媽說這不能摸

反骨正妹爸爸發聲控酷炫：演了一齣洗門風

婦科醫示範正確尿姿　網實測：真的多一泡

恩恩「消失的81分鐘」錄音檔全曝光　衛生所鬼打牆害死2歲童

姐夫半夜偷溜進小姨子房間睡覺：你的更舒服

E級正妹驚爆圈內大哥「KTV包廂硬來」！火辣身材全露

「反光鏡菩薩」張秀雄驚傳過世　親友證實了

反骨正妹爸開戰「酷炫親上火線反擊」！1句話打臉

更多

最夯影音

更多
女突被警攔查包遭翻透　她難受喊：我沒前科啊

女突被警攔查包遭翻透　她難受喊：我沒前科啊
周杰倫新專輯飛巴黎「歌劇院錄音」　試彈「3千萬鋼琴」：挑戰在車站寫歌

周杰倫新專輯飛巴黎「歌劇院錄音」　試彈「3千萬鋼琴」：挑戰在車站寫歌

詭異女騎樓爬行搞破壞　打翻酒精游泳店家嚇傻

詭異女騎樓爬行搞破壞　打翻酒精游泳店家嚇傻

考幼兒園小朋友抖音哏　萌弟秒跳岡山搖超好cue

考幼兒園小朋友抖音哏　萌弟秒跳岡山搖超好cue

喝冰咖啡狂甩頭攪拌！　氣質女→重金屬搖滾歌手

喝冰咖啡狂甩頭攪拌！　氣質女→重金屬搖滾歌手

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面