柯文哲拋金廈大橋構想　藍議員曝背後動機：擺明來騙票的嘛

▲台北市長柯文哲。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

台灣民眾黨主席柯文哲日前表示，中國大陸廈門與金門近在咫尺，他主張興建金廈大橋，而藍營黨團要柯問金門鄉親看法、綠營更痛批這是為解放軍開路，而國民黨北市議員李柏毅也直言，以現在兩岸的關係，金廈大橋不可能蓋出來，「金廈大橋這議題可以搶國民黨的票，且民眾黨在金門縣議員是有派候選人，柯文哲擺明來騙票的嘛！」

柯文哲18日出席金門縣黨部開幕典禮，他在會前受訪時表示，廈門新機場與金門近在咫尺，未來以成為大陸東南交通樞紐為目標，因此他主張興建金廈大橋，連結機場與金門，「做一條橋，金門的問題就解決一半」。

李柏毅表示，以現在兩岸的關係，柯文哲擺明來騙票，金廈大橋有可能蓋出來嗎？不可能嘛，柯文哲講這個話除了為個人聲量外，還有選舉考量，民眾黨在金門縣議員是有派候選人，實際上票數不用很高，只要提出一個聳動的議題，得到一個特定族群的支持，就有可能讓民眾黨在金門插旗。

李柏毅指出，以選舉考量來說，柯文哲講金廈大橋絕對是對的，因為可以騙國民黨的票，民進黨已經切割柯文哲、沒差了，他搶不到綠的票之後，現在要對淺藍甚至深藍下手，雖然縣長還沒派人，但他從議員開始插旗。

對於金廈大橋實質效益，李柏毅指出，這根本騙票、做不到，就算柯文哲當選總統這橋也蓋不出來，就目前兩岸局勢，恐怕在5-10年也蓋不出來。

對於柯文哲的大橋發想，身為民眾黨新北市議員參選人的「Z9」吳達偉也忍不住，不僅轉發相關貼文以「...」表示無言，更在留言處痛罵「北七」。

而民進黨立法院黨團20日召開輿情回應記者會，鄭運鵬表示，有關金廈大橋的政見，看起來比較像是柯文哲要邁向2024年總統大選的起手式，所以金廈大橋是他通往選舉的政治大橋，姑且不論是否會造成國安、解放軍入侵的疑慮，他猜想柯文哲只是為了選舉譁眾取寵。

鄭運鵬說明，興建跨海大橋不是那麼容易，包含大金門、小金門中間的跨海大橋，也是經歷很久的爭議後來才進行，況且金廈大橋的工程不容易，未來建設的成本、帶來的經濟效益也未必符合，顯然是柯文哲認為值得投資，有沒有政治目的要去問他，「但是他講成反攻大陸是笑話一則」。