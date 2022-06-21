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國民黨要求立案調查大鑫快篩案　監院：尊重監委獨立行使職權

▲▼監察院,監院,國家人權委員會,彈劾,糾正案,行政機關,國定古蹟,原台北州廳,森山松之助。（圖／記者李毓康攝）

▲監察院。（圖／記者李毓康攝）

記者林銘翰／台北報導

國民黨副秘書長王育敏21日表示，快篩試劑爭議疑雲重重，監察院應該儘速立案調查；監察院隨後回應指出，對於外界具建設性的建議與指教，監察院會虛心檢討改進，但是，近來不乏針對特定個案，透過輿論，指訴監察委員職權行使時機、調查方式與程序者，還請各界尊重監委獨立行使職權。

國民黨上午召開「快篩出包一籮筐、蔡政府全員卸責中？」記者會，王育敏表示，快篩試劑爭議疑雲重重，疑涉官員違法失職情事，監察院應該儘速立案調查，如果監察院不敢辦，監察院長陳菊就是護航失職。

監察院稍早透過新聞稿回應，表示根據憲法及憲法增修條文規定，監察院具有彈劾權、糾舉權及審計權，並且得提出糾正案，舉凡攸關公共福祉及人民權益的事項，監察委員都會掌握社會脈動，依據法律妥慎行使職權。

監察院也說，對於外界具建設性的建議與指教，監察院自當虛心檢討改進，不過近來不乏針對特定個案，透過輿論，指訴監察委員職權行使時機、調查方式與程序者，籲請各界尊重監委獨立行使職權的空間與作為。

監察院說明，監察委員調查權的行使，是監委行使彈劾、糾舉或糾正等監察職權的必要手段，對個案有無立案調查必要、何時立案、如何調查及調查結果的處理等，都是監委職權行使的核心範疇，應由監委依照事實情況、證據及辦案能量等綜合裁量判斷，不受任何干涉，外界不宜指揮辦案。

監察院強調，監察院是依照憲法所設置，並且賦予特定職權的國家憲法機關，監察委員獨立辦案不受任何干涉，立法、監察機關本於權力分立分治體制，各司其職，應該相互尊重。

監察院說，監察院每年受理將近1萬5000件人民陳情案件，數量眾多，違失情節輕重不一，為有效運用監察資源，發揮監察功能，對於公務人員及政府工作設施涉有違法失職情事，訂有立案調查標準，而且在立案之前，監察院多先發函相關機關，蒐整資料，避免倉促立案，影響公務員權益。

監察院強調，監察委員恪遵憲法，超越黨派，公正公允行使職權，不受任何政黨、選舉的干擾。

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