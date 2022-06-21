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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯志恩將空降參選高雄　他狠酸「奉命」參選：選後轉頭離去

▲▼前立委、國民黨智庫執行長柯志恩拜訪高雄市議會。（圖／記者賴文萱攝）

▲前立委、國民黨智庫執行長柯志恩拜訪高雄市議會。（圖／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／高雄報導

今日傳出國民黨將提名前立委、國民黨智庫執行長柯志恩參選高雄市長，讓不少地方藍營人士高呼，終於有母雞了。不過，台灣基進對此狂酸，柯志恩只會為選舉關心高雄「半年」，只是「奉命」參選，恐怕「選前一生懸命、選後轉頭離去」。

台灣基進三民區市議員參選人張博洋指出，柯志恩自稱一生懸命為高雄，但柯不會「一生」，也不是「懸命」，因為柯只會為選舉關心高雄「半年」，只是「奉命」參選。他質疑，一個年初還在表態考慮選屏東縣長的人，不到半年又想為高雄一生懸命，「妳敢講，還真沒人敢信」。

▲▼台灣基進新聞部主任、三民區議員參選人張博洋。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲張博洋酸柯志恩，恐怕只會「選前一生懸命、選後轉頭離去」。（圖／記者賴文萱翻攝）

針對高雄市議員邱于軒大讚柯志恩機智，張博洋也說「邱是個喜歡蹭聲量的民代，誰有名他就推薦誰」，2月初挺高金素梅、2月底挺羅智強、3月初支持柯文哲、6月初呼籲朱立倫親征、6月中讚陳玉珍是戰地玫瑰，今天又由衷佩服柯志恩的機智。

張博洋呼籲，高雄需要的是跟市民生活在一起，放眼未來持續推動城市轉型的市長，如果只是奉命參選，大可不必，照柯這種「民調高我就認了」的心態，恐怕只會「選前一生懸命、選後轉頭離去」。

台灣基進鳳山區市議員參選人李雨蓁則指出，柯志恩根本是挺韓大將、是非不分。過去她為了挺韓，無指正是非的能力，不但無視韓國瑜油腔滑調、滿口胡言並為其袒護，也無視韓國瑜荒廢市政，更無視韓國瑜背信承諾，市長一位還沒坐熟就落跑選總統。

李雨蓁說，經過這些年，高雄人早已看清誰是真正在乎這片土地的人，誰又是來把高雄當作政治跳板，「自己的高雄自己守護，面對不想認真對待高雄的人，我們不會客氣的。」

台灣基進前鎮、小港市議員參選人黃敬雅則指出，柯志恩自稱民調高就認了，演得像壯士，但提名過程充滿「朱的意志」。

黃敬雅質疑，國民黨長期不重視高雄，不僅施政重北輕南，每到選舉就要空降部隊，藉由試水溫看誰能選，而有參選議員者，也志不在擔任市長，而是透過消費提名，延續政治生命與地位。

黃敬雅說，「沒人選不如不要選」，如今看來國民黨終於擠出最終人選，雖然長達半年多的水溫鬧劇終於告一段落，不如先好好向高雄市民道歉，徹底檢討忽視高雄，把高雄當成政治跳板的惡質行為。

▲▼民進黨左營楠梓市議員候選人黃偵琳。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲民進黨左營楠梓市議員候選人黃偵琳。（圖／記者賴文萱翻攝）

民進黨左營楠梓市議員候選人黃偵琳表示，柯志恩說若黨中央徵召她必定出馬，民調第一的話那也「認了」，雖然說得好像選高雄市長對柯志恩很委屈一樣，但好歹也是有譜了。

黃偵琳說，其實柯志恩心中早有定數，只不過沒黨的三催四請，怎麼可能隨便出戰高雄市長寶座？畢竟以國民黨目前在高雄的情勢，這一戰不簡單。

尤其高雄在歷經韓國瑜當選市政空轉兩年，以及2020罷韓後，對於沒有把高雄放心上又空口說白話的人，非常敏感。2020年柯志恩挑戰新北第七選區失敗，今空降高雄，黃偵琳奉勸柯志恩「不要把高雄當跳板，選完就跑」。

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