柯文哲喊蓋金廈大橋拿小三通比擬　綠營幕僚：對兩岸國際外行

▲台北市長柯文哲。（資料照／記者李毓康攝）



記者陶本和／台北報導

台灣民眾黨主席柯文哲日前主張在中國廈門、金門間興建「金廈大橋」引發論戰，他更以「小三通」來比擬。對此，綠營熟悉國際事務幕僚21日表示，這凸顯柯文哲在兩岸、國際事務外行。

針對金廈大橋的論戰，柯文哲日前受訪時表示，現在很多人拿政治議題討論，但「你們都忘記了，當初小三通是誰做了？是當今的總統蔡英文當陸委會（主委）時做的。」講穿了金廈大橋只是讓目前的小三通運作更有效率，「我一直無法理解，那些民進黨的徒子徒孫，怎麼會反對他們總統當年訂的這個，且還是她引以為傲的政策。」

柯文哲強調，有外界說是方便解放軍進攻，「怎麼不說是方便我們國軍反攻大陸？奇怪，這麼沒有志氣！」而柯文哲講完後，一旁的侯友宜突然笑了起來，柯文哲也轉頭向侯友宜微笑。

對此，熟悉國際事務幕僚受訪時表示，先從柯文哲為何會在這個時間點拋出「金廈大橋」的構想來談，他隨任期將屆，確實在試著在國政議題上，凸顯自己不再只是一位首都市長，而兩岸議題對他而言，當然會是首選。

至於柯文哲以金廈大橋來談兩岸，並用小三通比擬，熟悉國際事務幕僚表示，這其實凸顯柯文哲在兩岸與國際事務是外行的。他指出，小三通起自兩岸關係相對緩和的江澤民主政後期，跟現在每天周邊都有中共軍機、船艦騷擾的當下差別極大。

從國際事務角度來看，該幕僚表示，無論是近日美國國務院對於中國對台態度的警告，或是不久前歐洲議會通過新的印太政策，關注台灣受到中國威脅，也希望有更多具體的作為阻絕中國對台、對區域安全與穩定的衝擊。

國際事務幕僚認為，從兩岸到區域，乃至於國際局勢，台海間需要的不是一座大橋，而是更多的國際合作，來防止中國的單邊作為。

他強調，這件事也突顯了一個問題，那就是無論從區域到國際局勢，包括兩岸政策在內，身為首都市長的柯文哲對於國際事務的理解，幾乎是陌生到令人咋舌，一位有志於總統大位的政治人物，沒有足夠專業的政治幕僚給予他正確的資訊。