快訊／國民黨高雄市長人選下週底定？　柯志恩：沒有被告知

▲前立委、國民黨智庫執行長柯志恩拜訪高雄市議會。（圖／記者賴文萱攝）

記者崔至雲／台北報導

外傳國民黨中央屬意智庫執行長柯志恩參選高雄市長，最快下周三在中常會上就會正式徵召。她昨天南下高雄拜訪市議會及黨團，鬆口表示，只要經過黨的徵召，會全力以赴。對此，柯志恩稍早向《東森新媒體ETtoday》記者簡短且迅速回應「我在口考，我沒有被告知，謝謝！」

柯志恩昨赴高雄拜訪市議會及黨團時鬆口表示，如果包含在地議員的想法跟共識，以及黨中央接連幾次民調證明是這樣子，只要經過黨的徵召，會全力以赴，沒有什麼好懸念的。她也強調，來選高雄不是喊爽的，是人生很大的挑戰，並認為高雄市是一個可以創造非常多奇蹟的城市，如果拿出誠意打選戰，不是不可能。

外界傳出週三中常會就會公布高雄市長候選人人選？柯志恩僅表示，「我在口考，出來喝個水而已。我沒有被告知，謝謝！」

柯志恩日前接受資深媒體人黃光芹網路節目《新聞不芹菜》專訪。對於要不要參選高雄市長，柯志恩表示，自己名字在5月前從沒跟高雄市長連結過，參選高雄並不是生涯規畫，雖然常跟朱立倫見面，但朱只是要她好好思考，僅此而已，且針對參選，黨內也沒有提供任何細節資料，所以無法回答是或否。

柯志恩指出，高雄的候選人必須要讓支持者能出來投票，「自己不會是第一，也不會是唯一，只是候選人之一」，相信朱立倫沒有口袋名單， 高雄這一仗確實很難打，自己也有自知之明，要選就選、不選就不選，且不應以台北看天下，她認為自己現在在高雄，知名度可能比在地議員都還要低，所以要考量是否能帶動國民黨士氣，以及能帶給高雄何種願景。

柯志恩也透露，朱立倫訪美前，確實有告訴自己，高雄這一局很多人提到柯志恩，要她慎重考慮，而她建議朱立倫回國後，也可以多跑幾趟高雄，先了解議員等在地想法，整合、參考各方意見。

柯志恩也強調，「自己不是個扭捏的人，但必須要有足夠的資訊，最重要的就是要有具公信力的民調，如果沒有任何運作，高雄人又不知道你是誰，還有什麼好說的？而現在黨內就是沒有任何動作，不能用一個假民調就叫人出來選，不然到最後會被說是口袋名單，接著還要說服張亞中、陳玉珍、在地議員等有意願參選的人」。

