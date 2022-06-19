屏東市殺蛇溪整治最後一哩路　水質淨化場6／19動工

▲屏東市殺蛇溪水質淨化場19日動工 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東市殺蛇溪整治最後一哩路！潘孟安縣長今(19)日主持屏東市殺蛇溪水質淨化場興建工程動土典禮，該工程預計2023年7月完工，屆時整合生態、環境教育及休閒遊憩功能，並提升下游縣民公園水岸廊道品質，致力還水於民。

殺蛇溪水質淨化場位於上游屏東市與長治鄉交界處，佔地面積約0.5公頃，工程造價為1億8仟萬元(含3年操作維護)，19日的動土典禮包括立委周春米、縣議員蔣家煌、李世斌、唐玉琴等人都到場參與，祈求工程順利及人員平安外，期待完工後的水質淨化場成為兼具景觀外貌及污水處理效能的新地標。

潘孟安指出，殺蛇溪與萬年溪、六塊厝排水並列屏東市三大排水系統，其中殺蛇溪位於屏東市牛稠溪排水中上游段，長期受生活污水、事業廢水及畜牧廢水匯入影響，民眾對殺蛇溪水體及臭味情形觀感不佳。縣府近年在進行縣民公園開發時，

更發現屏東工業區在地設置50年竟然沒有污水處理廠，使得整治工程面臨嚴峻挑戰。為有效改善殺蛇溪水體水質，縣府整合水利處、環保局等局處積極投入整治工程，從上游萬年濕地群潔淨源頭、沿岸設置家庭截流井、屏東市下水道系統到六塊厝水資源回收中心，並督促屏東工業區設置污水處理廠，於今年初完成啟用，逐步改善水質，此次再於殺蛇溪上游設置水質淨化場，等於是完成殺蛇溪整治最後一哩路。

縣政府環保局表示，殺蛇溪水質淨化場是縣府團隊盤點多處地點後所覓得可利用的國有空地，用地雖然不大，但利用設計手法讓處理水量增加，平均日處理水量為1萬噸，處理流程包括攔污柵、沉沙池、混凝膠凝池及礫間沉澱池等步驟，其中生化需氧量削減量每月為570kg、懸浮固體物(SS)削減量每月12000kg、另氨氮削減量約每月450kg，處理後的放流水可符合地面水體分類水質標準，大大降低殺蛇溪污染負荷。

未來水質淨化場場址入口將打造公園綠地及親水景觀美化，同時啟用後也提升下游縣民公園水岸廊道水質，讓民眾於縣民公園遊憩時感受到更清澈的水質，創造一個環境友好休憩娛樂景觀城市新氛圍。