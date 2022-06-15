民進黨派誰來戰侯友宜？　他點名：潘孟安、林右昌！

▲卓冠廷點名潘孟安、林右昌出戰年底新北市長。（圖／卓冠廷臉書）



記者陶本和／台北報導

針對民進黨新北市長提名人選，近日傳出立委羅致政之外，民進黨新北市議員參選人卓冠廷15日則點名屏東縣長潘孟安，以及基隆市長林右昌轉戰。

卓冠廷表示，新北市首長選戰可以說是最艱難的仗，國民黨在新北市已經執政17年，各種資源和網絡的密集程度，水之深，難以想像，民進黨候選人要迎戰的不單單只是侯友宜，更是這個長久龐大的結構。

卓冠廷說，要能夠打出一條新的路徑，除了戰力夠，有拚勁去迎戰，勢必也要能燃起支持者的熱情，也要讓大家產生「他真的可以」，這種堅定的期待跟心情。

首先，對於潘孟安，卓冠廷說，潘孟安是五星縣長，執政屏東不只讓基層有感，也讓網路上年輕人跟著愛上屏東，過去蘇貞昌院長屏東縣長任滿後擔任台北縣長，也證明，最南到最北，一樣好口碑。

至於林右昌，卓冠廷表示，他執政基隆，努力打拚讓基隆煥然一新，執政滿意度七年來成長將近一倍，北北基長期以來是共同生活圈，這裡的需要，他都了解，也必定有所準備。

卓冠廷說，大選在即，人選未定，但我非常確定，民進黨可以出戰的優秀人才非常多，他提出自己的想法，兩位首長有優秀的執政力，有幹勁，懂政策，也有號召力與行動力。供大家討論。