新園國中杜氏夢泉從零開始學習中文　獲110學年屏東縣長獎

▲屏東縣政府11日於枋寮高中大禮堂舉辦「110學年度屏南場縣長獎頒獎典禮」 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

為讓獲得縣長獎的應屆畢業生及家長留下美好的回憶與榮譽感，屏東縣政府今(11)日於枋寮高中大禮堂舉辦「110學年度屏南場縣長獎頒獎典禮」；縣長潘孟安逐一頒獎表揚每位榮獲縣長獎的畢業生並合影留念，共計313位學生，期望透過表揚活動肯定學生積極進取精神，並期勉多元學習教育，未來面對積極挑戰時，善用知識，冷靜思考，進而在挑戰中發現機會，創造轉機。

潘縣長表示，每位獲得縣長獎的畢業生都是最棒的，畢業不是結束，而是另一個開始，這段時間在疫情的影響下，「遠距教學」讓師生學習應用數位科技，讓學生達到無遠弗屆且不中斷學習，特別謝謝所有師長們及家長，在這段期間日日夜夜陪伴所有同學，並適時給予鼓勵與鞭策，盼學子們未來在多元知識中能開拓視野、勇敢逐夢，並實現自我。

今年縣長獎得獎者之一為就讀新園國中杜氏夢泉同學，在家鄉學業有成，初到台灣後從零開始學習中文，一點一滴矯正自己的發音，在學期間熱衷學習，成績優異，樂觀勇敢積極融入學習新生活，為多元文化的一大回響

另就讀高士國小李靖淳同學，在校期間品學兼優，樂觀積極，熱愛體育，多次代表學校參加各類足球比賽，並在縣運及中小學聯運皆獲亞軍佳績。

這次典禮因應疫情原因，並考量學生對疫情免疫能力，無法邀請家長入場分享喜悅，受獎學生將在學校老師及校長的陪伴與祝福下見證這份榮耀，但為彌補家長無法親眼見證孩子獲得榮譽的遺憾，但在典禮會場外設有電視實況轉播，讓家長能在場外見證孩子的成就。