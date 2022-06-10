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屏東將恢復實體課程　家長灌爆縣長臉書「打1劑就變鐵金剛嗎」

▲屏東縣政府 。（圖／資料照）

▲屏東縣政府 。（圖／資料照）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府昨(9)日以經防疫會議討論後，因屏東縣5-17歲疫苗施打率為92.45%，社區涵蓋率達105%，國高中生也在本週接種BNT第三劑，提升學生群體保護力，宣佈高中以下學校，6/13起恢復實體課程，消息傳出，縣長潘孟安臉書遭家長「打1劑就是無敵鐵金鋼嗎？」等留言灌爆。

▲屏東縣政府 。（圖／資料照）

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屏東縣政府以「縣內5-17歲疫苗施打率為92.45%，社區涵蓋率達105%，國高中生也在本週接種BNT第三劑，提升學生群體保護力，宣佈高中以下學校下週恢復實體課程；含公立/非營利幼兒園、補習班、課照中心；國三與高三遠距教學至畢業典禮前一天。

復課前，校園全面大清消。復課後，師生快篩陽性或PCR 確診，或因同住家人確診居家隔離與自主防疫期間，禁止到校。家長若擔憂，學生可自行請防疫假，不列入出缺席紀錄及評量成績。上課期間，除用餐及喝水外，全程戴口罩、勤洗手。國小、國中、高中(含專科前三年)學生，恢復實體課程後，每人將發放4劑快篩。

各校畢典以實體辦理或分班分流為原則，可輔以線上同步辦理，典禮不邀請外賓及家長參加，可採視訊直播供家長觀禮」。潘孟安縣長並在臉書披露該項訊息，引來家長留言表達不滿。

有家長留言「現在不是還在高原期嗎？高雄也都停課了，真的不曉得為什麼會做這個決定？一天3000多人已經變常態了，屏東確診人數一直在高原期，支持遠距保護孩子」。

「疫情這麼嚴重，屏東人口數少，確診人數卻那麼多，到底有沒有在乎學童的生命健康安全啊？家長如何安心送孩童入校上課？！不支持復課！確診人數比剛停課時飆更高，南部疫情更肆虐，居然要實體上課，到底是什麼邏輯概念啊！大人打2劑、3劑疫苗都一堆在確診甚至重症死亡了，縣長您以為小孩打1劑就是無敵鐵金剛了嗎？！」

「高雄才剛宣布延長，屏東卻宣布要恢復實體，疫苗剛打也不是馬上就有防護力啊！確診數字這麼高，你真的確定要讓小孩回學校，你當大家都很閒，把小孩接來接去的嗎？」

「南部正要往上飆欸。。恢復上課是要拉高確診率嗎？是這概念嗎？」、「高雄屏東都還在高原期。復課是認真的嗎.....」、「疫苗注射完，14天後才開始有保護力，這樣要搞死師生嗎？」、「我們屏東縣疫情比南投縣、嘉義縣嚴重兩倍，嘉義縣、南投縣都延了，屏東縣還不延嗎？」、「政府爛透 人民自救 我選擇幫孩子請假，繼續遠距」等留言，灌爆縣長臉書。

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