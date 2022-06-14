屏縣警刑大分隊長潘建銘　毒梟剋星榮獲全國模範警察

▲屏東縣政府警察局14日舉行今年警察節活動 ，表揚績優員警、民防、義工。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府警察局於今(14)日上午舉辦111年度警察節活動，受疫情影響縮小規模，僅由內部單位主管參加，未邀請外賓與會。縣長潘孟安在會中表揚111年度本局模範警察、刑事鑑識楷模、偵破重大刑案有功人員、績優義警、義交、民防、志工等績優人員。

其中刑警大隊分隊長潘建銘榮獲內政部警政署111年第58屆全國模範警察，他偵破數起大宗製毒工廠，起獲第二級毒品安非他命成品逾19.78公斤，防止毒品危害國人健康，殊值表彰，堪為表率。

另屏東分局偵查隊隊長葉憲威於16小時內偵破黃姓男子社會矚目殺人案及於3日內破獲侯姓男子及許姓男子等2人涉嫌台88快速道路業務過失致死案，因對屏東縣治安之推動著有功蹟，堪為表率，經評選為機關模範警察，均由潘縣長親自頒獎表揚，以顯殊榮。

潘縣長會中提到在治安、交通及疫情調查等工作上表現卓越，在這一年來繳出漂亮的成績單。首先在治安上，今年破獲縣內歷年最大宗利用漁船跨境走私，以茶葉包裝毒品愷他命369包，共384公斤。

在交通上，增設科技執法、區間測速及義交協勤等勤務作為，另外執行護老專案，高齡者車禍減少126件，下降22.5％。有效降低交通事故發生及確保往來人車安全。在疫情調查上，新冠肺炎在疫情爆發時，立即比照偵辦重大刑案模式，實施精準疫調，迅速掌握相關接觸者外，亦加強娛樂場所臨檢等勤務作為，有效斬斷傳播鏈，未擴大傳播。

此外，「人」是組織最寶貴的資產，深信只有深耕屏東，讓屏東更好，才能讓同仁們更願意留在屏東奉獻心力，進而發展屏東，本局連續服務滿30年計有48人，非常感謝上揭同仁們對屏東的付出和努力。