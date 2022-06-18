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嚴寒不適人居竟有遺跡　文史研究揭雪山「神秘史前石屋」面紗

▲▼雪山西稜線石屋遺跡景象。（圖／雪霸國家公園管理處）

▲雪山西稜線石屋遺跡景象。（圖／雪霸國家公園管理處）

中央社

雪山西稜線海拔2800至3600公尺有多處史前石屋遺址，石屋群的所屬族群、選址與建造原因存在謎團，雪霸國家公園管理處推動人文史蹟研究計畫，盼揭開高山石屋的神秘面紗。

雪霸國家公園管理處發新聞稿指出，雪霸園區屬於高山生態環境，每年進行園區內動物相、植物相、保育類動物（台灣櫻花鉤吻鮭、山椒魚）及其生活棲地研究與調查，也推動人文史蹟相關研究計畫，透過訪談鄰近泰雅族、賽夏族部落及現勘高山史蹟等方式，協助保存珍貴的人文史料。

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其中，在雪山西稜線分布有多處史前石屋遺構，海拔2800至3600公尺間的高山，氣候嚴寒不適人居、難以農耕，也無相對豐富的中大型哺乳動物可供狩獵，令人對石屋群背後的族群及遷徙產生好奇。

雪管處表示，泰雅族及賽夏族曾流傳在其傳統領域內居住著其他異族群，由族群移動觀點來看，石屋群的建造者，可能是早於台中環山地區另一群的泰雅族人，但仍需有進一步考古證據加以釐清。

雪管處委託學術單位進行為期2年研究，目前已知的石屋遺址，皆建於雪山西稜線附近的平緩崩塌地及相關地形上，且鄰近溪流最上游，推測與取水考量有關。

雪管處指出，調查發現，志樂溪可能是雪山西稜線石屋聚落遺址群的核心區域，與台灣南部大崗山石筍紀錄的古氣候資料類比，屬於古氣候史上較為溫暖潮濕的時期，這些史前聚落可能是伴隨著小冰河期的到來而遷離。

雪管處副處長陳俊山表示，今年度已規劃將雪山西稜史前石屋及埤亞南道、大甲溪道2條雪山山脈古道調查成果彙整成書出版「山徑．聚落與人群」，期盼用深入淺出的書寫方式，呈現研究團隊踏查所見所聞，拉近民眾與雪霸國家公園內人文景觀及史前遺跡的距離。

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