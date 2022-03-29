11噸珍貴木材畫面曝！山老鼠橫行雪山　9人遭拘提3人收押

▲宜檢查獲橫行雪山山老鼠集團及收贓大盤，扣得相關貴重木材、藝品總重量逾11公噸。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭檢警3月26日連兩天動員百餘人拂曉出擊，兵分多路持搜索票、拘票，跨縣市抓橫行於雪山地區、以賴姓男子為首之山老鼠集團，同時溯源追贓，查獲第1層、第2層上游之收贓大盤，總計拘提9人到案，查扣貴重木台灣肖楠、扁柏、牛樟角材、藝品等，初估總重量逾11公噸，而宜蘭地院並裁定其中3人准押。

宜蘭蘭地檢署獲報後，韓茂山檢察官指揮警方、林務局等相關單位人員，於3月26、27日動員百餘人拂曉出擊，兵分多路持搜索票、拘票，前往新竹縣尖石鄉、桃園市復興區、新北市三峽區及鶯歌區等8處，查獲橫行於雪山地區、以賴姓被告為首之山老鼠集團，同時溯源追贓，查獲第1層、第2層上游之收贓大盤，總計拘提9人到案，。

同時查扣貴重木台灣肖楠、扁柏、牛樟角材共2百餘塊，另扣得珍貴林木藝品、牛樟菇培養木等上百件，初估總重量逾11公噸。

案經檢察官漏夜訊問後，認為盜伐主嫌賴姓男子及收贓大盤張男等3人，涉嫌違反森林法等罪犯罪嫌疑重大，且有逃亡、勾串共犯或證人之虞，向宜蘭地院聲請羈押禁見，於28日經宜院裁定3名被告准押，其餘則分別經檢察官諭知交保，全案擴大偵辦中。