探訪溫泉的部落！體驗泰雅族傳統織布技藝與獵人文化

▲《部落抓風味》第五集，來到有「溫泉的部落」之稱的英士部落。（影／ETtoday）



▲主持人小艾回到自己小時候居住的英士部落，帶觀眾體驗泰雅族傳統文化。（圖／翻攝自影片，下同）



記者張惠媛／綜合報導

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台灣美麗的山林景致、豐富的自然景觀，一直都是吸引旅人的重要關鍵，近年的旅遊型態更是著重在深度文化和在地生活體驗，尤其是台灣特有的原鄉文化，東森集團攜手國立政治大學和原民會，打造了原住民文化紀錄節目《部落抓風味》，每一集都探訪不同的部落，讓觀眾跟著鏡頭一起體驗精彩的部落生活。

主持人為泰雅族姑娘孟艾・給外，這次小艾帶著鏡頭前的觀眾一起回到自己小時候長大的地方 -- 宜蘭縣大同鄉英士部落，英士部落以野溪溫泉聞名，著名的梵梵溫泉就在這裡，又被稱為「溫泉的部落」，這次回到英士部落，小艾不僅回憶起童年的時光，更帶大家體驗了泰雅族人最擅長的編織技藝，並與在地達人學習當地的獵人文化，當然也品嚐了「原」味十足的獵人飯包！

英士部落位於蘭陽溪旁，溪流和山巒交錯的風景，讓人看了心曠神怡，回到生長的地方，小艾也分享了童年回憶，小時候都在山林間嬉戲，是天然的遊樂場，從小喜歡跟部落飼養的雞玩，沒想到等到雞要被宰掉的時候，小小艾還為此泣不成聲。來到泰雅族的部落，當然要學習泰雅族最擅長的「織布」技藝，用來織布的苧麻和棉麻，使用泥土和薯榔汁液天然染色，均勻的染色讓小艾驚豔，達人表示：「這個植物採回來之後要養它，不然就會染出你不喜歡的顏色。」

達人邊介紹泰雅族傳統服飾上的圖騰跟紋路，也讓人對泰雅族文化有更深刻的了解，原來這些紋路代表的都是族群的祖訓精神和重要意義，學習織布，也是泰雅族人文化傳承與歷史延續的重要技藝。泰雅族的獵人文化同樣也是必看亮點，從刀具挑選、陷阱設置，每一個環節都有眉角，聽著達人分享獵山豬的技巧，各式不同刀具和器材都是由達人手作，琳瑯滿目的器具令人大開眼界，而使用龍鬚菜、醃馬告、刺蔥蛋製作的獵人飯包，更是在山林間打獵的人補充體力的重要補給。

多雨的宜蘭，適合種植龍鬚菜，因為水分多所以不需使用農藥就能生長得很好，邊採摘邊從達人口中學習，讓小艾重新認識自己的家鄉。來到原鄉，當然要品嚐部落美食，馬告香腸、刺蔥雪綿餅，都是在地人智慧的結晶，也因為社區發展協會的團隊一起努力，讓泰雅族文化更加為人所知。

在好山好水的英士部落，還有一處必訪的民宿，全部都使用原木打造，連床也是原木，面對壯闊山景，一張開眼睛就能「森」呼吸，民宿主人耗時三年多，就是為了讓住宿體驗更精緻、更在地。這次回到自己的部落，小艾又學習到更多小時候不知道的事情，也帶鏡頭前的觀眾們來趟與眾不同、耳目一新的原鄉新體驗。精彩的《部落抓風味》將於本週六（4/2）晚上九點ETtoday、週日（4/3）原民台及華視播出，一起跟著小艾回到英士部落，一窺泰雅族代代相傳的傳統技藝之美。