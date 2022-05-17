「洗衣粉哥」找到了！獨攀雪山失聯205天　離奇尋獲地點曝

▲羅姓山友因登山裝備特殊被人稱為「洗衣粉哥」，不料卻在去年年底失聯。（圖／翻攝自雪霸國家公園登山資訊分享站）

記者閔文昱／綜合報導

人稱「洗衣粉哥」的羅姓男子，去年10月獨自從大雪山230林道攀登雪山西稜後失聯，家屬雖報警協尋，但始終找不到羅男。今年4月26日，有巡山員在台中市和平區釜碗山西峰發現一名山友遺體。消防局獲報後，立即出動黑鷹直升機將遺體吊掛下山，經證實，死者就是失聯205天的羅男。

據了解， 羅姓男子2021年10月獨自從大雪山230林道攀登雪山西稜，當時林務局人員發現他的衣著與一般登山客不同，擔心獨自上山會有問題，還特地留下資訊，未料10月3日發出最後一次訊息後就失去聯繫，趕緊報案。案發後羅男的父母相當著急，朋友也在網路社群《登山借問站》中留言請網友協助，但透過各大搜救單位及山友急尋，仍無法找到羅男的身影。

▲羅姓山友攀登大雪山失聯後，家屬PO文求助。（圖／翻攝自登山借問站）

消防署網站今年4月27日貼出災情訊息，有巡山員26日上午7點半左右發現遺體，並通報消防局。消防局隨後出動空勤黑鷹直升機NA-709從清泉崗起飛，載送搜救人員共8人入山，搜救人員於下午2點29分將大體搬運至吊掛點後，下午4點10分成功將大體吊掛至直升機，約莫10分鐘後降落東勢河濱公園，將大體交由警察處理。經消防署證實，該死者就是去年於山區失聯的羅姓山友。

▲消防署今年4月27日公布災情訊息。（圖／翻攝自內政部消防署）

據山友表示，這名羅姓男子只要常登山的都對他不陌生，因每次登山他都穿著皮鞋、西裝褲，甚至帶著洗衣粉和大包小包的盥洗用具上山，在各大登山臉書粉絲團引起廣泛討論，而有「洗衣粉哥」之名。家屬先前透露，每次洗衣粉哥登山就是失聯幾個月，但當時天氣寒冷加上雨勢不斷，因此擔心他禦寒衣物不夠，沒想到卻發生憾事。

消息曝光後，馬上引發關注，不過也有網友納悶，洗衣粉哥預計攀登的雪山西稜與尋獲遺體的釜碗山西峰位置不同，「怪了，這人怎麼會走到那裡？釜碗山可不是什麼路徑明顯的大眾路線啊」、「看釜碗山西峰的地圖位置，應該是從奇峻山那段走錯了？」、「能在那個地方發現也不容易」、「巡山員巡到那邊也是蠻神奇的」。

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