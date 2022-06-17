友邦三國大使齊聚元智　高教深耕邁向國際合作

▲副市長高安邦見証，友邦三國大使齊聚元智簽署合作備忘錄，將高教深耕計畫邁向國際合作。（圖／元智提供）

記者楊淑媛／桃園報導

為強化國家競爭力和厚植國人英語力，「寰宇文化領航」為元智USR大學社會責任亮點計畫之一。在桃園市副市長高安邦見證下，17日由元智大學廖慶榮校長代表校方與聖克里斯多福駐台大使館Embassy of Saint Christopher and Nevis簽署合作備忘錄，將高教深耕計畫邁向國際性合作，讓世界看見元智落實社會責任的決心。

簽約典禮中擔任見証人的高副市長表示，元智大學與市府團隊長期密切合作，今年再度與三國友邦大使館簽屬備忘錄，提升地方服務能量，成為大專院校的榜樣。高副市長也特別肯定黃郁蘭教授所帶領的寰宇團隊，為多元文化與雙語教育所做的諸多貢獻，期許元智與桃園永續攜手發展，實現共好共榮的遠景。

廖慶榮校長特別感謝三國友邦大使齊聚元智，與寰宇計畫成為策略聯盟夥伴，為地方國際教育共同努力。駐台長達15年的聖克里斯多福哈菁絲大使H.E. Ambassador Jasmine Elise Huggins指出，文化知識就是力量，未來將與元智一起推廣聖克里斯多福的文化，以及加勒比海的民俗風情。她也承諾大使館將盡全力協助寰宇文化巡航活動，並帶領學生廣泛閱讀英語文化書籍，為莘莘學子打開全球視野。

已與寰宇團隊締結合作的聖文森柏安卓大使Ambassador Andrea Bowman、以及史瓦帝尼蒙西比大使Ambassador Promise Msibi也同時出席盛會。柏安卓大使表示，能與元智簽署合作倍感榮幸，尤其看到計畫團隊所設計的「寰宇展翅」英語套書，透過擬人化的故事，帶領學童展翅飛向世界，深受感動。

其中「寰宇展翅-飛向聖文森」單冊英語繪本，已成為大使館的經典藏書。史瓦帝尼蒙西比大使也在致詞中提到，寰宇計畫不僅是將國際教育普及化，也以拔尖扶弱的精神協助地方發展，期許寰宇計畫能夠日久天長，永續優化台灣的國際與雙語教育。