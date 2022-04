男大生接「+886」詐騙電話險中招　新北桃園波麗士聯手阻詐

元智大學12日表示,2022年英國《泰晤士高等教育世界大學排名》公布,元智大學在「商管領域」學術排名全球第401-500名,與政治大學、日本早稻田大學慶應大學及美國University of Oregon, University of North Carolina at Charlotte 並列,更是國內唯一在商管領域中進榜全球前500名的非醫學類之私立大學,表現亮眼。