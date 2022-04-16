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男大生接「+886」詐騙電話險中招　新北桃園波麗士聯手阻詐

▲新北市休假員警發現男大生疑遭詐騙，立即通報線上警網。（圖／中壢警分局提供）

▲新北市休假員警發現男大生疑遭詐騙，立即通報線上警網。（圖／中壢警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

元智大學23歲羅姓大學生接聽來電顯示「+886」的電話，並以更改「博客來」高級會員為由要求操作ATM，因對方精準說出曾購買那些書籍，讓羅同學信以為真，幸好巧遇休假的員警發覺有異，並報請線上警網到場，經勸說這是歹徒慣用詐騙手法，羅姓同學這才知道差點被騙，並保住新臺幣3萬餘元。

▲警方表示「+886」、「+02」、「+03」等號碼，都有可能是詐騙電話。（圖／中壢警分局提供）

▲警方表示「+886」、「+02」、「+03」等號碼，都有可能是詐騙電話。（圖／中壢警分局提供）

中壢警分局自強派出所巡邏員警謝峻傑、林聰淇於14日17時10分許，接獲新北市員警報案，指稱於「自強國中前郵局ATM」有人被詐騙正在轉帳，請速派員到場了解。警方到場瞭解是一位羅姓大學生接聽到來電顯示+886 0656248…的電話，對方一開始於通話中向男大生告知為「博客來」業務，表示不小心將他的會員更改為高級會員，每月會產生額外費用，要取消的話必須至郵局操作ATM輸入密碼，方可取消高級會員。

▲▼幸好男大生因輸錯帳號，並未滙出款項。（圖／中壢警分局提供）

▲▼幸好男大生因輸錯帳號，並未滙出款項。（圖／中壢警分局提供）

▲▼幸好男大生因輸錯帳號，並未滙出款項。（圖／中壢警分局提供）

詐騙集團為了取信羅姓同學，則告知他曾經在「博客來」有買過哪些書籍，以降低警戒心，好讓羅姓同學於電話中聽從指示操作ATM將錢轉出，詐取錢財。警方告知「+886」、「+02」、「+03」等號碼，都有可能是詐騙電話，如果對方說出「解除分期付款設定」、「重複扣款」或「扣款解除會員」等關鍵字，則幾乎是要來詐騙的。

隨後警方陪同羅姓同學至派出所，並向165反詐騙專線及郵局客服詢問後，發現第一筆8800元因轉入帳戶輸入錯誤，所幸未將錢轉出，而羅姓同學原本還要再轉第二筆2萬多給對方時，就遭一旁服務於新北市政府警察局交通大隊休假員警，向前關心告知這是詐騙集團慣用的犯罪手法，提醒「千萬別被騙囉！」並協助報案請本分局警網到場成功攔阻匯款。

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