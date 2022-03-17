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元智儲能綠氫聯盟獲科技部補助　朝2050國際碳中和目標

▲元智儲能綠氫聯盟力朝2050國際碳中和目標

▲元智大學鐘國濱教授(左一)帶領學生研發PEMWE電解技術 可預測多項疾病獲多項專利。（圖／元智提供）

記者楊淑媛／桃園報導

因應氣候危機迫切，2050年達成碳中和已成全球共識。元智大學儲能綠氫聯盟獲科技部補助，計畫聚焦於PEM電解技術之上游的原材料、中游的電解組件及下游的系統，促成國內PEM電解產業鏈上中下游之完整化，並用於解決再生能源的大型儲能與石化產氫的排碳問題，由於績效卓著，獲科技部頒發2019年度土木能環組第一名。

計畫主持人元智大學機械系鐘國濱教授協同詹世弘教授、翁芳柏教授、李其源教授、江右君教授、林秀麗教授、沈家傑教授再次以『再生氫經濟-電解儲能與綠氫產學聯盟』獲得科技部三年計畫經費補助，第一年獲得245萬元補助。▲元智儲能綠氫聯盟力朝2050國際碳中和目標

▲元智大學33週年校慶鐘國濱教授(左四)及團隊們於校內展示研發成果。（圖／元智提供）

元智大學機械系鐘國濱教授17日表示，團隊掌握相關關鍵技術共分為五大領域，包含電解元件關鍵技術(PEM電解質與觸媒)、電解堆設計與開發、數位化與感測診斷、儲氫技術與電解系統開發。以電解元件關鍵技術為例，目前的PEM電解技術採用PEM燃料電池的PEM電解質，然PEM電解環境需具備高濕度、高酸性、高電壓、高氣壓等更為嚴峻與挑戰。

團隊中，化材系林秀麗教授累積PEM燃料電池的PEM電解質多年經驗，已開發適用於PEM電解及液流電池的PEM電解質。此外，團隊成員機械系江右君教授也掌握貴金屬減量技術與製程簡化，可協助產業的觸媒研發人力，並落實本土技術的生根，預期提升台灣自製觸媒於國際 PEM燃料電池與PEM電解應用的競爭力。

鐘國濱教授說，本期計畫建立於前兩期之PEM燃料電池工作與基礎之外，將協助燃料電池業者轉型投入PEM電解技術。預期成果包括盤點並整合國內學界PEM電解技術與研發能量，強化與產業界技術媒合、導引更多企業投入發展或轉型，以加速電解儲能製氫關鍵技術開發，帶動國內產業技術與全球發展同步，並鍵結國內相關產業上中下游，投入PEM電解利基商品設計開發與應用於能源儲存、引擎清潔、醫藥、半導體、煉鋼等，並加強與國外之產學研究機構交流，提升國內廠商設計與測試技術水平；培育PEM電解技術人才與業界擴散。

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