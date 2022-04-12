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台灣私校唯一　元智大學商管領域進榜全球前500大

▲元智商管領域進榜全球前500大

▲元智商管領域進榜全球前500大。（圖／元智提供）

記者楊淑媛／桃園報導

元智大學12日表示，2022年英國《泰晤士高等教育世界大學排名》公布，元智大學在「商管領域」學術排名全球第401-500名，與政治大學、日本早稻田大學慶應大學及美國University of Oregon, University of North Carolina at Charlotte 並列，更是國內唯一在商管領域中進榜全球前500名的非醫學類之私立大學，表現亮眼。

▲元智商管領域進榜全球前500大

▲元智大學管理學院何建德院長分享榮耀。（圖／元智提供）

元智大學管理學院何建德院長說，《小王子》中有一句經典名言：「如果你想要造一艘船，首先要做的並不是召集人們開始工作，而是先讓大家渴望大海。」元智大學管理學院創立之初，以培養未來企業領袖，邁向亞洲一流管理學院行列為發展願景(vision)。因此，「國際化」、「與時俱進」與「創新」是元智管院DNA，更是引領管院永續發展的重要關鍵。

▲元智商管領域進榜全球前500大

何建德說，元智在建構國際化環境方面，除推動英語教學外，並招收國際學生，積極與歐美、亞洲及大陸地區之海外學校拓展雙聯學位、交換學生，目前已擁有超過100所以上的國外合作學校，遍佈全球近30個國家；英語教學成效備受學生和企業肯定，於2021年獲得教育部教育部「大專校院學生雙語化學習計畫」重點培育學院補助之殊榮。

▲元智商管領域進榜全球前500大

元智在「創新」方面，因應全球化、科技化以及產業快速變遷，管理專業必須能洞燭先機和跨領域整合。為達此一教育目標，設計跨領域整體性課程，以「主修」替代「學系」，全面推動專業與產業學程，透過學制創新，讓學生跨領域學習多面向的專業力。並提供延後分流的機會，學生大二至大四可自由更改主修及學程，有助學生探索職涯性向。

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