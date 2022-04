台灣私校唯一　元智大學商管領域進榜全球前500大

▲元智商管領域進榜全球前500大。(圖/元智提供)

記者楊淑媛/桃園報導

元智大學12日表示,2022年英國《泰晤士高等教育世界大學排名》公布,元智大學在「商管領域」學術排名全球第401-500名,與政治大學、日本早稻田大學慶應大學及美國University of Oregon, University of North Carolina at Charlotte 並列,更是國內唯一在商管領域中進榜全球前500名的非醫學類之私立大學,表現亮眼。

▲元智大學管理學院何建德院長分享榮耀。(圖/元智提供)

元智大學管理學院何建德院長說,《小王子》中有一句經典名言:「如果你想要造一艘船,首先要做的並不是召集人們開始工作,而是先讓大家渴望大海。」元智大學管理學院創立之初,以培養未來企業領袖,邁向亞洲一流管理學院行列為發展願景(vision)。因此,「國際化」、「與時俱進」與「創新」是元智管院DNA,更是引領管院永續發展的重要關鍵。

何建德說,元智在建構國際化環境方面,除推動英語教學外,並招收國際學生,積極與歐美、亞洲及大陸地區之海外學校拓展雙聯學位、交換學生,目前已擁有超過100所以上的國外合作學校,遍佈全球近30個國家;英語教學成效備受學生和企業肯定,於2021年獲得教育部教育部「大專校院學生雙語化學習計畫」重點培育學院補助之殊榮。

元智在「創新」方面,因應全球化、科技化以及產業快速變遷,管理專業必須能洞燭先機和跨領域整合。為達此一教育目標,設計跨領域整體性課程,以「主修」替代「學系」,全面推動專業與產業學程,透過學制創新,讓學生跨領域學習多面向的專業力。並提供延後分流的機會,學生大二至大四可自由更改主修及學程,有助學生探索職涯性向。