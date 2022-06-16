徐巧芯抓bryant780417發文「柯粉吃屎」　 新北地院科員申誡2次

▲台北市議員徐巧芯也抓包公務員上班發文，經查陳姓科員一年來上班發文2478則。（圖／記者林敬旻攝）

記者柯沛辰／綜合報導

繼網紅四叉貓抓包北市府公務員上班發文後，國民黨台北市議員徐巧芯也發現PTT帳號bryant780417寫下「吃屎柯粉」、「柯確診是他媽嘴臭報應啦」等語，經查為新北地方法院政風室的陳姓科員。司法院政風處考績委員會16日下午開會後，發現陳員過去一年來在上班時間發文2478則，決議記申誡2次。

徐巧芯15日晚間7時發文指出，許多網友發現PTT帳號bryant780417多次在上班時間，利用市府的IP政治性推文，內容大多非常離譜，「例如比喻6/5羅智強議員是狗、要政治立場不同的人吃屎，還有更多不堪入目的內容。」

檢視近日回覆可見，bryant780417在不同貼文下方留言「柯韓粉最喜歡Ｏ眼插快篩，嘴巴吸老Ｏ」、「基本上會去夜店的女生八成都欠Ｏ」、「柯確診是他媽嘴臭報應啦」、「智障白畜」、「愛死蘇貞昌啦」、「廢物新北狂甩鍋，可憐哪」、「柯侯兩個就直接裝死擺爛」、「這樣看起來綠色側翼沒有科長強啊」。

▼PTT帳號bryant780417推文。（圖／翻攝PTT）





其中，陳姓科員在PTT一篇「北市府林科長PTT帶風向，被要求複誦推文」的文章中留言：「當公務員您也可以做到」、「文革勒，還差得遠呢，上班時間發一千多篇，自己睜開眼」、「看看還要護航嗎」，怎料現在自己也被抓包，而且數量超過2000則。

事件曝光後，廉政署第一時間發交司法院政風處查處，發現新北地院政風室陳姓科員，自去年4月12日到今年6月15日，利用PTT帳號bryant780417在上班時間發文，共計2478則，但未使用公務電腦，而是用個人手機。

司法院政風處16日下午召開考績會，認定陳員在上班時間從事非公務行為，具行政責任，因此決議記申誡2次。

▼PTT帳號bryant780417推文。（圖／翻攝PTT）





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