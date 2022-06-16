　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

徐巧芯抓bryant780417發文「柯粉吃屎」　 新北地院科員申誡2次

▲台北市議員徐巧芯。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北市議員徐巧芯也抓包公務員上班發文，經查陳姓科員一年來上班發文2478則。（圖／記者林敬旻攝）

記者柯沛辰／綜合報導

繼網紅四叉貓抓包北市府公務員上班發文後，國民黨台北市議員徐巧芯也發現PTT帳號bryant780417寫下「吃屎柯粉」、「柯確診是他媽嘴臭報應啦」等語，經查為新北地方法院政風室的陳姓科員。司法院政風處考績委員會16日下午開會後，發現陳員過去一年來在上班時間發文2478則，決議記申誡2次。

徐巧芯15日晚間7時發文指出，許多網友發現PTT帳號bryant780417多次在上班時間，利用市府的IP政治性推文，內容大多非常離譜，「例如比喻6/5羅智強議員是狗、要政治立場不同的人吃屎，還有更多不堪入目的內容。」

檢視近日回覆可見，bryant780417在不同貼文下方留言「柯韓粉最喜歡Ｏ眼插快篩，嘴巴吸老Ｏ」、「基本上會去夜店的女生八成都欠Ｏ」、「柯確診是他媽嘴臭報應啦」、「智障白畜」、「愛死蘇貞昌啦」、「廢物新北狂甩鍋，可憐哪」、「柯侯兩個就直接裝死擺爛」、「這樣看起來綠色側翼沒有科長強啊」。

▼PTT帳號bryant780417推文。（圖／翻攝PTT）

▲▼PTT帳號「bryant780417」推文。（圖／翻攝PTT）

其中，陳姓科員在PTT一篇「北市府林科長PTT帶風向，被要求複誦推文」的文章中留言：「當公務員您也可以做到」、「文革勒，還差得遠呢，上班時間發一千多篇，自己睜開眼」、「看看還要護航嗎」，怎料現在自己也被抓包，而且數量超過2000則。

事件曝光後，廉政署第一時間發交司法院政風處查處，發現新北地院政風室陳姓科員，自去年4月12日到今年6月15日，利用PTT帳號bryant780417在上班時間發文，共計2478則，但未使用公務電腦，而是用個人手機。

司法院政風處16日下午召開考績會，認定陳員在上班時間從事非公務行為，具行政責任，因此決議記申誡2次。

▼PTT帳號bryant780417推文。（圖／翻攝PTT）

▲▼PTT帳號「bryant780417」推文。（圖／翻攝PTT）

▲▼PTT帳號「bryant780417」推文。（圖／翻攝PTT）

▲▼PTT帳號「bryant780417」推文。（圖／翻攝PTT）

▲▼PTT帳號「bryant780417」推文。（圖／翻攝PTT）

▲▼PTT帳號「bryant780417」推文。（圖／翻攝PTT）

▲▼徐巧芯抓bryant780417上班發文「柯粉吃屎」　 廉政署科員申誡2次。（圖／翻攝自PTT）

▲▼徐巧芯抓bryant780417上班發文「柯粉吃屎」　 廉政署科員申誡2次。（圖／翻攝自PTT）

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

 

►愛喝手搖飲必買這「杯」！保冰6小時超方便

ET快訊
12星座「最新運勢」一次看！
5犯狠奪34命！回顧歷年「重大縱火案」　他無差別燒殺7人竟逃
快訊／遠距到暑假！5縣市「高中以下暫停實體課」
快訊／衛福部再一名官員確診！燒到38度
尪合照「曖昧動作」網一看：有喜了！　蕾菈公開真相
人妻確診後「性慾增強」！他嚇到發文求救
Fed升息3碼！美股三大指數全殺　道瓊3萬點失守

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

斯洛伐克副議長致函曝光　反駁趙少康「以國會議員身份來台」

徐巧芯抓bryant780417發文「柯粉吃屎」　 新北地院科員申誡2次

幕後／蔡英文出手！林智堅選桃園勢在必行　鄭宏輝拼立委仍有考驗

現況曝光！陳時中確診後首露面　蘇貞昌要這5人自拍報平安

快訊／林智堅確診首發聲　痛斥這些人把火災悲劇當政治攻擊

賴清德警衛室少將主任「竄改體測成績」　國安高層大怒拔官

新黨稱陳時中確診是老天懲罰　竟送「音容宛在」花籃到指揮中心

蔣萬安競選團隊增2生力軍！　黃子哲任議題召集人、蔡畹鎣任副發言人

央行升息半碼　行政院祭補助：學貸、紓困貸款全額補貼

快訊／新竹市長林智堅快篩陽確診！　居家照護7+7

傘兵秦良丰能翻身了！　復健逾4年父見影片落淚

台中Uber擋風玻璃碎裂！ 司機淡定回：被砸車而已

熱情柴猛撲蔬菜店爺爺　奶音撒嬌 ： 快摸摸我❤

貪玩踢鐵板...爪子糗卡沙發　喵喵見笑轉生氣：還不救駕！

「每一幕都彷彿有故事」　質感攝影拍出台灣日常

哥哥寫作業聽到「嗚嗚聲」　秒回頭摸比熊犬！眼神超暖

王心凌扮「小公舉」飄仙氣！　她吐露心聲：30歲前我沒有朋友

騎車二度巧遇歪頭狗狗！　暖男溫柔呼喚指引到路旁

奧客婦想換新硬幣被拒絕　鬧超商惹怒店員還罵髒話

歐告陪同散步跟車討摸　雨中初見即盯上新主人

斯洛伐克副議長致函曝光　反駁趙少康「以國會議員身份來台」

徐巧芯抓bryant780417發文「柯粉吃屎」　 新北地院科員申誡2次

幕後／蔡英文出手！林智堅選桃園勢在必行　鄭宏輝拼立委仍有考驗

現況曝光！陳時中確診後首露面　蘇貞昌要這5人自拍報平安

快訊／林智堅確診首發聲　痛斥這些人把火災悲劇當政治攻擊

賴清德警衛室少將主任「竄改體測成績」　國安高層大怒拔官

新黨稱陳時中確診是老天懲罰　竟送「音容宛在」花籃到指揮中心

蔣萬安競選團隊增2生力軍！　黃子哲任議題召集人、蔡畹鎣任副發言人

央行升息半碼　行政院祭補助：學貸、紓困貸款全額補貼

快訊／新竹市長林智堅快篩陽確診！　居家照護7+7

合夥人猝逝、導演自殺　好萊塢「賣座先生」堅拍《捍衛戰士》續集

「徐國豪」直播逃稅被罰4.8億　中國全網傻眼追問：他是誰？

搶好康！新北國旅振興首發啟動　金山漫遊2天1夜超殺價999

紓困振興及青創貸款不受升息影響　經部確保利息補貼權益

范國宸等41場本季首轟出爐：好久沒有慢慢跑

苗可麗發飆完「消失整集」網傻眼！　他使壞上位變男主角

前中和區長父子涉標售案「圖利3億」　土地賤價賣給自己人遭起訴

林昀儒直落三擊敗世青賽亞軍　晉級WTT挑戰賽男單16強

台壽利變年金險網投年增7成！　大齡女子佔最大宗

威廉曝新造型「為戲剃光頭」！網驚艷一面倒：認真帥欸…求演古裝

桃園女大生包廂內喊「想要」！ 處男「確認3次」勇敢去愛…下場慘

政治熱門新聞

快訊／網傳蔡英文確診？　總統府打臉：已向警方報案

黑心快篩「吹哨人公文曝光」　她開嗆衛福部

快訊／竹市輪胎行大火8死　林智堅發聲了

餐飲業虧損　王浩宇：撐不下去就是命

鄭寶清氣炸！曝鄭運鵬、鄭文燦合推林智堅選桃園　預計6/22提名

民進黨台北市長誰來選？　媒體人爆：陳時中鬧脾氣

北市府再被抓公務員上班用PTT　留言內容讓網傻眼

央行升息半碼　學貸、紓困貸款全額補貼

快訊／林智堅確診首發聲　痛斥這些人把火災悲劇當政治攻擊

柯文哲曝朋友單身沒結婚「屁股化膿無人換藥」

快訊／新竹市長林智堅快篩陽確診！　下午出現發燒、呼吸道不適

現況曝光！陳時中確診後首露面　蘇貞昌要這5人自拍報平安

新黨稱陳時中確診是老天懲罰　竟送「音容宛在」花籃到指揮中心

石斑魚被禁也怪馬英九　本人出面反嗆

更多熱門

相關新聞

誰用北市府IP罵「羅智強是狗」？　徐巧芯曝新證據

誰用北市府IP罵「羅智強是狗」？　徐巧芯曝新證據

台北市府網軍案延燒之際，議員徐巧芯再抓到有帳號bryant780417在ptt上辱罵「羅智強是狗」，還要政治立場不同的人吃屎等不堪入目的內容，其他網友則稱此人IP在北市府。不過，徐巧芯16日表示，該帳號IP確實是公家機關的，但追查後發現此人極有可能是中央的政風人員。

她看北市三角督　「討厭陳時中氛圍」已起

她看北市三角督　「討厭陳時中氛圍」已起

馬英九收冥紙恐嚇！她冒名寄出原因曝

馬英九收冥紙恐嚇！她冒名寄出原因曝

辦雙城論壇？柯：交流才有轉圜機會

辦雙城論壇？柯：交流才有轉圜機會

電子圍籬誤報　黃珊珊也被半夜敲門

電子圍籬誤報　黃珊珊也被半夜敲門

關鍵字：

新北市地方法院徐巧芯bryant780417

讀者迴響

熱門新聞

弟弟燒死8至親　兇嫌哥哥「全套隔離衣」靈堂痛哭

為了洗碗吵架！31歲陳彥翔一把火燒死全家8人

逆子燒死母、妻兒！招魂擲筊第3次才允杯

媳夾菜婆婆秒制止　公公神回一句嗆爆

新竹輪胎行火警奪8命　孽子縱火原因曝光

女大生下體塞「這顆」痛到凍未條　醫嚇：臭爆

新竹孽子縱火全家8死！爸癱軟：要怎麼救

好市多上架夯鞋　網見價錢吐血了

快訊／輪胎行大火8死！二兒子跟家人吵架「縱火燒全家」

七年沒穿內衣！女大生曬「身材真實變化」

快訊／台南人妻弒夫！呆坐現場：忍無可忍…

輪胎行8死鄰居視角曝！驚聞孩童求救聲

陳時中退燒「還無法完全脫離危險」　李秉穎：重症通常一週後出現

6歲幼女招魂「找不到路」擲筊10分鐘叫不回

人妻結婚10個月　發現丈夫是女人崩潰

更多

最夯影音

更多
傘兵秦良丰能翻身了！　復健逾4年父見影片落淚

傘兵秦良丰能翻身了！　復健逾4年父見影片落淚
台中Uber擋風玻璃碎裂！ 司機淡定回：被砸車而已

台中Uber擋風玻璃碎裂！ 司機淡定回：被砸車而已

熱情柴猛撲蔬菜店爺爺　奶音撒嬌 ： 快摸摸我❤

熱情柴猛撲蔬菜店爺爺　奶音撒嬌 ： 快摸摸我❤

貪玩踢鐵板...爪子糗卡沙發　喵喵見笑轉生氣：還不救駕！

貪玩踢鐵板...爪子糗卡沙發　喵喵見笑轉生氣：還不救駕！

「每一幕都彷彿有故事」　質感攝影拍出台灣日常

「每一幕都彷彿有故事」　質感攝影拍出台灣日常

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面