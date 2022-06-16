誰用北市府IP罵「羅智強是狗」？　徐巧芯曝新證據：可能是中央政風人員

▲台北市議員徐巧芯 。（資料照／記者李毓康攝）

記者皮心瑀／台北報導

台北市府網軍案延燒之際，議員徐巧芯再抓到有帳號bryant780417在ptt上辱罵「羅智強是狗」，還要政治立場不同的人吃屎等不堪入目的內容，其他網友則稱此人IP在北市府。不過，徐巧芯16日表示，該帳號IP確實是公家機關的，但追查後發現此人極有可能是中央的政風人員。

徐巧芯指出，「bryant780417」這組帳號使用地點不在北市府，之前因為北市也是用國發會分配的IP，有時候中間跳來跳去，所以網路上IP地點查詢的位置可能會失準，而根據證據顯示該IP位置的確切來源最有可能是某陳姓男子上班的所在地。且無論最後追蹤出的單位在哪，都是來自政府部門。

▲徐巧芯再爆有網軍。（圖／翻攝徐巧芯臉書，下同）

徐巧芯說，此人極有可能是中央的政風人員，因他曾在國考版自述「法律廉政47期」受訓，檢視當期分發名單，有一名陳姓男子當期的地點在法務部廉政署，而有一位同名同姓者，目前就在新北地院的政風室擔任科員。

徐巧芯質疑，政風人員可以在上班時間利用公務系統發表仇女、色情、公然侮辱的發言嗎？當初說台北市政府公務員推文就是網軍的，這個更離譜，甚至高雄市長陳其邁，似乎還追蹤他的IG。

徐巧芯強調，更細節的資訊已請立委向中央查詢，統整了一下他的推文紀錄，許多政治人物都是受害者，而台北市公務人員ptt的案子，行政院很勤快，有民眾5月30日寄信到行政院長信箱投訴，6月1日國發會就發公文給北市府要他們查處。既然效率這麼好，她在昨天晚上也同樣寄信到蘇貞昌院長的信箱，最遲明天應該可以把bryant780417的事情釐清吧？