辦雙城論壇？柯文哲：交流才有轉圜機會　飛機飛來飛去「總有一天按下去」

▲台北市長柯文哲於市議會備詢。（圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／台北報導

台北上海雙城論壇於2010年開始舉辦，每年由兩個城市輪流擔任主辦方，但近年來因為新冠肺炎，改採線上視訊進行。國民黨台北市議員徐巧芯2日詢問，雙城論壇繼續舉辦的必要性與收穫為何？台北市長柯文哲直言，如果雙方完全不來往，「每天飛機飛來飛去，總有一天會按下去。」

柯文哲2日下午赴台北市議會備詢，徐巧芯表示，雙城論壇已經延續多年，柯文哲選市長時是「墨綠」的，但當選市長後，沒有用意識形態看待市政問題，認為辦雙城論壇不是壞事，儘管有很多政治壓力，但對於繼續舉辦雙城論壇的看法和觀點為何？

柯文哲回應，這是深水題，兩岸關係緊張並非不辦的理由，有時候反而是倒過來，就是為此才要舉辦；以俄烏戰爭為例，俄烏戰爭在開打之前，從來沒有人認為真的會打，結果打下去卻是沒辦法收場。

柯文哲認為，很多人覺得中國大陸不友善，他也知道不友善，不過自己的邏輯是倒過來的，因為雙方實在是關係太緊張、彼此太不友善了，所以才要繼續舉辦，「總是有個交流機會轉圜，如果雙方完全不來往，每天飛機飛來飛去，總有一天會按下去。」

徐巧芯追問，很多人因為柯文哲辦雙城論壇，進而將他抹紅、懷疑與共產黨有關係，柯文哲願意抵住壓力，對國家正向發展理由為何？柯文哲則說，台灣去年出超1400億美金，出口43％到中國大陸，且內部有36萬名陸配，以及自己到中國大陸昆山市看到10萬名台商，「就是因為關係很緊張，大家彼此互相仇視，所以才需要交流，不然惡意螺旋遲早會出事。」

▼台北市議員徐巧芯。（圖／記者林敬旻攝）