　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

辦雙城論壇？柯文哲：交流才有轉圜機會　飛機飛來飛去「總有一天按下去」

▲台北市長柯文哲於市議會備詢。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北市長柯文哲於市議會備詢。（圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／台北報導

台北上海雙城論壇於2010年開始舉辦，每年由兩個城市輪流擔任主辦方，但近年來因為新冠肺炎，改採線上視訊進行。國民黨台北市議員徐巧芯2日詢問，雙城論壇繼續舉辦的必要性與收穫為何？台北市長柯文哲直言，如果雙方完全不來往，「每天飛機飛來飛去，總有一天會按下去。」

柯文哲2日下午赴台北市議會備詢，徐巧芯表示，雙城論壇已經延續多年，柯文哲選市長時是「墨綠」的，但當選市長後，沒有用意識形態看待市政問題，認為辦雙城論壇不是壞事，儘管有很多政治壓力，但對於繼續舉辦雙城論壇的看法和觀點為何？

柯文哲回應，這是深水題，兩岸關係緊張並非不辦的理由，有時候反而是倒過來，就是為此才要舉辦；以俄烏戰爭為例，俄烏戰爭在開打之前，從來沒有人認為真的會打，結果打下去卻是沒辦法收場。

柯文哲認為，很多人覺得中國大陸不友善，他也知道不友善，不過自己的邏輯是倒過來的，因為雙方實在是關係太緊張、彼此太不友善了，所以才要繼續舉辦，「總是有個交流機會轉圜，如果雙方完全不來往，每天飛機飛來飛去，總有一天會按下去。」

徐巧芯追問，很多人因為柯文哲辦雙城論壇，進而將他抹紅、懷疑與共產黨有關係，柯文哲願意抵住壓力，對國家正向發展理由為何？柯文哲則說，台灣去年出超1400億美金，出口43％到中國大陸，且內部有36萬名陸配，以及自己到中國大陸昆山市看到10萬名台商，「就是因為關係很緊張，大家彼此互相仇視，所以才需要交流，不然惡意螺旋遲早會出事。」

▼台北市議員徐巧芯。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北市議員徐巧芯。（圖／記者林敬旻攝）

ET快訊
9萬薪水全給妻管！他突接「千萬負債」通知急了：哪裡能賣腎
安珀赫德拿這條法律當王牌！「美國憲法第一修正案」成突破關鍵
18歲女「被辦完事」後陪逛夜市　他挨告性侵傻眼
張穎穎遭爆「整型改名」　酒店貼名導合照全流出
新冠中重症可領6千！　申請條件曝光
按摩師見OL睡著竟摸陰吐舌　她驚醒慘被壓床性侵
新光、台新合併再添可能性！　台新金成立合併研究委員會

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

台美21世紀貿易倡議是大突破？　李貴敏批「大內宣」：別再誤導民眾

陳菊率隊巡查空軍長程預警雷達陣地　監委大讚「護國雷達站」

辦雙城論壇？柯文哲：交流才有轉圜機會　飛機飛來飛去「總有一天按下去」

裝潢蟑螂頻出沒！管線外露、垃圾滿布沒人管　受害金額超過2000萬

電子圍籬出錯！派案8645件「近半都誤報」　黃珊珊也被警察半夜敲門

立委趙正宇送9萬片兒童醫療口罩　桃園市44所公立幼兒園都受惠

IP在北市府！網軍造謠「妻、3孩確診送醫」　柯文哲下令：一週內查出

柯文哲自曝確診後遺症「明顯比較累」　北市擬加開「長新冠」協助團隊

新北已提供81分鐘音檔　他轟民進黨：別再為政治利益消費恩恩爸

藍營質疑「蔡英文1億快篩」被打臉　顏若芳：國民黨淪成造謠中心

顏清標3弟顏清山告別式　數輛超跑列隊送行場面盛大

葛斯齊突道歉「林俊傑鹿晗等4人」　揭真相吐苦衷：見光必有人遭殃

女三寶忘了換檔撞破大門！　借老公車趕上班...又撞一次

宥勝95歲阿嬤辭世！哽咽開箱老家　告白「希望這孫子沒讓妳失望」

葛斯齊爆汪小菲「直播前打電話道歉」　求保護「無辜女孩」...爆3張親密照

Andy雪恥！Joeman見面先跪：對不起　「免費改造紀卜心」新造型網讚爆

鸚鵡秀恩愛「坐手上生蛋」　媽捧孫子笑：把我當鳥巢？

隨丟即送！髒衣吸收器　放牆上洞口秒到洗衣機

王少偉「YO Cyndi北北」經典還原　合體「盜版心凌」唱跳《愛你》喘吁吁

籃球決賽剩3.6秒...2隊同分　神球員半場壓哨絕殺奪冠 ！

台美21世紀貿易倡議是大突破？　李貴敏批「大內宣」：別再誤導民眾

陳菊率隊巡查空軍長程預警雷達陣地　監委大讚「護國雷達站」

辦雙城論壇？柯文哲：交流才有轉圜機會　飛機飛來飛去「總有一天按下去」

裝潢蟑螂頻出沒！管線外露、垃圾滿布沒人管　受害金額超過2000萬

電子圍籬出錯！派案8645件「近半都誤報」　黃珊珊也被警察半夜敲門

立委趙正宇送9萬片兒童醫療口罩　桃園市44所公立幼兒園都受惠

IP在北市府！網軍造謠「妻、3孩確診送醫」　柯文哲下令：一週內查出

柯文哲自曝確診後遺症「明顯比較累」　北市擬加開「長新冠」協助團隊

新北已提供81分鐘音檔　他轟民進黨：別再為政治利益消費恩恩爸

藍營質疑「蔡英文1億快篩」被打臉　顏若芳：國民黨淪成造謠中心

保養專家教「保養3秘訣」搞定肌膚問題！對抗發炎很重要

台鐵龜山大里間土石流！「未設預警系統」　年底前加高擋土牆

12星座「端午運勢」一次看！雙魚桃花亂綻、水瓶努力取得平衡

台美21世紀貿易倡議是大突破？　李貴敏批「大內宣」：別再誤導民眾

朋友生日傳訊「給我一個紅包？」　楊奇煜義氣匯款結果傻眼

台鐵龜山大里間土石流「3.5小時搶通」　3320人行程遭延誤

國際海事組織MEPC78開幕在即　驗船中心為航商彙整熱門議題

郭彥均收醫護打氣花束「永遠支持」！　看小卡片淚崩：真的謝謝

安珀赫德拿這條法律當王牌！　「美國憲法第一修正案」成突破關鍵

疑歐派丹麥歷史性公投完成　67%選民贊成加入「歐盟共同防務」

警攻堅推特色情直播！上空「榕兒」忙遮胸　淫亂現場曝光

政治熱門新聞

蔡其昌助理涉造謠符合「惡、假、害」？　 台中市警局回應

2歲童恩恩病逝　她揭新北市府公文疑點

新北提供81分鐘錄音檔、譯文　恩恩爸爸拒聽：你們都沒錯問題出在哪

王必勝曝很多市長晚上致電指揮中心　「陳其邁更是天天打來」

提供「81分鐘」錄音檔　新北：恩恩爸僅領資料不聽音檔

疫情洪峰已過？　柯文哲指還太早：會死的還沒死

柯文哲自曝確診後遺症「明顯比較累」

快訊／蘇貞昌：6月6日啟動第2輪快篩實名制

松機篩檢站現況曝　游淑慧轟：莊孝維！

快訊／國民黨團爆：福吉美唾液快篩驗不出Omicron　衛福部踹共

網軍IP在北市府　柯下令一週內查出

陳水扁曝：黃偉哲請衛生局安排醫師看診

薛瑞元未掌握福吉美送件資料　羅秉成救援代答

被問陳智菡稱中央隱匿疫情　柯文哲：我落魄到變發言人的發言人？

更多熱門

相關新聞

電子圍籬誤報　黃珊珊也被半夜敲門

電子圍籬誤報　黃珊珊也被半夜敲門

國民黨台北市議員徐巧芯表示，有民眾陳情，確診隔離期間仍不斷收到中央簡訊稱「已離開居家範圍」，甚至人在台北市居家隔離，卻接到桃園警方電話，調閱電子圍籬智慧監控系統發現，今年4月派案數8645件，但有4617件為誤報。台北市副市長黃珊珊也坦言，自己確診時也曾被警察到家按門鈴確認。

網軍IP在北市府　柯下令一週內查出

網軍IP在北市府　柯下令一週內查出

柯文哲自曝確診後遺症「明顯比較累」

柯文哲自曝確診後遺症「明顯比較累」

好巧！民眾黨、蔣萬安、黃珊珊拍形象照　全都找來同一人操刀

好巧！民眾黨、蔣萬安、黃珊珊拍形象照　全都找來同一人操刀

因公染疫難認定　北市：4月後確診不發

因公染疫難認定　北市：4月後確診不發

關鍵字：

北市台北市台北市政府柯文哲徐巧芯雙城論壇

讀者迴響

熱門新聞

安珀赫德輸了！強尼戴普勝訴

研究：新冠疫苗「打3劑」最有效

快訊／台南Josh離婚了！Amber發IG反擊

【心內話】翻玩人生拍A片

政府未購兒童疫苗就與病毒共存　蘆洲3歲童染疫併腦炎離世

強尼戴普7項全贏！安珀表情母湯

安珀赫德賠不出3億怎麼辦？

正妹每天走1萬步還上健身房　睡夢中猝死

快訊／中重症+413！9歲童「家中死亡」

熱褲妹被撞神反應　路中「完美翻滾4圈」起身追車

250人班機失聯　竟是機師睡死

鳳梨12年前是車手　被判刑1年6月

網紅台南Josh離婚了！

國防大學活春宮影像遭側錄外洩　3生下場曝

快訊／今暴增144死！本土+76967

更多

最夯影音

更多
顏清標3弟顏清山告別式　數輛超跑列隊送行場面盛大

顏清標3弟顏清山告別式　數輛超跑列隊送行場面盛大
葛斯齊突道歉「林俊傑鹿晗等4人」　揭真相吐苦衷：見光必有人遭殃

葛斯齊突道歉「林俊傑鹿晗等4人」　揭真相吐苦衷：見光必有人遭殃

女三寶忘了換檔撞破大門！　借老公車趕上班...又撞一次

女三寶忘了換檔撞破大門！　借老公車趕上班...又撞一次

宥勝95歲阿嬤辭世！哽咽開箱老家　告白「希望這孫子沒讓妳失望」

宥勝95歲阿嬤辭世！哽咽開箱老家　告白「希望這孫子沒讓妳失望」

葛斯齊爆汪小菲「直播前打電話道歉」　求保護「無辜女孩」...爆3張親密照

葛斯齊爆汪小菲「直播前打電話道歉」　求保護「無辜女孩」...爆3張親密照

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面