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社會 社會焦點 保障人權

馬英九收冥紙恐嚇！她冒寄出原因曝...下一波鎖定侯友宜等5人

▲▼中華民國前總統馬英九。（圖／記者湯興漢攝）

▲前總統馬英九接連收到88萬元本票、中西式冥紙恐嚇，原因竟是與他毫無關係的鄰里糾紛。（圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

前總統馬英九辦公室今年3月收到1封信件，裡面裝有中西式冥紙各1張，檢警查出，竟是台北市某社區許姓前主委，因為和鄰居相處不睦，先是冒用鄰居名義開4張88萬元本票寄給馬英九、監察院長陳菊等4人，再寄冥紙給馬和民進黨秘書長林錫耀等4人，台北地檢署根據信封郵票上的唾液DNA等證據，在7日依偽造有價證券、恐嚇等罪起訴許女。

▲▼監察院5/30舉辦新任副院長李鴻鈞就職歡迎會，院長陳菊代表全體監院工作人員歡迎李鴻鈞加入。（圖／記者湯興漢攝）

▲監察院長陳菊收到88萬元本票後退回寄件人。（資料照／記者湯興漢攝）

檢警調查，60多歲的許姓女子原本是信義區嘉興街某社區主委，和社區潘姓女住戶有不少件官司糾紛，2021年社區改選陳姓男子擔任主委，許女搬家後越想越不甘心，在2022年1月間，冒用陳、潘的名義，開了4張面額各88萬元的本票，先後寄送給台聯周玉蔻、馬英九基金會馬英九會長、國家人權基金會陳菊會長、台北市議員張茂楠。

其中陳菊等人收到後覺得奇怪，直接退回寄件人，陳姓男子收到回郵還覺得一頭霧水，沒想到3月間，許女又假冒陳、潘的名義寄信，這次同樣寄出4封信，分別給馬英九、林錫耀、台北市議員許巧芯和許家蓓，信裡面有1張傳統金紙，還有1張由「地府銀行」發行的500元美鈔。

▲▼媒體人周玉蔻被前立委顏寬恒提告求償，到台北地院出庭辯結。（圖／記者黃哲民攝）

▲許姓女子也寄了88萬元本票要捐給媒體人周玉蔻。（資料照／記者黃哲民攝）

馬英九辦公室等單位立刻向警方報案，並將先前收到的88萬元本票一併交出當證據，但信封上的寄件人陳男和潘女都否認犯案，認為遭到嫁禍，檢警循線追查，發現許女涉有重嫌，3月16日持法院核准搜索票前往搜索，在許女住處查扣許多相同格式的空白本票以及中西式冥紙，甚至還發現許女已經列印好準備寄給新北市長侯友宜、宅神朱學恆、台北市議員許淑華、王鴻薇、秦慧珠等5個信封。

▲民進黨秘書長林錫耀回應媒體提問。（圖／記者林敬旻攝）

▲民進黨秘書長林錫耀也收到冥紙恐嚇信。（資料照／記者林敬旻攝）

許女到案後辯稱，本票和冥紙是從住家附近宮廟取得，要帶回家燒給亡者，許女還表示，很多鄰里都對陳男、潘女不服，那些寄出的本票，其實是其他人簽署的，但她不會把真實身分告訴辦案人員。

但經過筆跡鑑定，以及從馬辦提供的信封郵票上取得唾液DNA，都比對與許女相符，因馬英九、林錫耀的辦公室人員都表示收到冥紙後感覺害怕，檢察官調查後，依偽造有價證券、偽造私文書、恐嚇等罪起訴許女。

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