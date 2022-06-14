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她看北市三腳督！揭「討厭陳時中氛圍」已起　黃珊珊票源綠＞藍

▲陳時中、蔣萬安、黃珊珊。（合成圖／記者李毓康、周宸亘、李毓康攝）

▲陳時中、蔣萬安、黃珊珊。（合成圖／記者李毓康、周宸亘、李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

2022首都市長「三腳督」局勢已成形，惟民進黨尚未確定人選。國民黨台北市議員徐巧芯分析一份最新的台北市長選情民調，歸類出4點，她指出，衛福部長陳時中在中立選民支持度中，輸給國民黨蔣萬安、台北市副市長黃珊珊，若成落跑指揮官，選情恐怕雪上加霜；另外，徐巧芯也看出黃珊珊拉到綠營的票更勝藍營，且「討厭陳時中氛圍」已起，藍營其實也可以拉到白營的選票。

徐巧芯今（14日）在臉書表示，最近選戰的氛圍熱了一點，《震傳媒》昨公佈了最新的台北市民調，她因此針對該民調進行4點分析：第一、蔣萬安大於國民黨、陳時中失去年輕人支持。徐巧芯說，一般普遍分析認為年輕人較支持民進黨，但顯然在陳時中的防疫政策出現種種漏洞之後，20至29歲的支持崩跌，只拿到24.9％，輸給國民黨蔣萬安的28.8％，以及黃珊珊的32.7％。

徐巧芯表示，民眾黨在台北市顯然能夠得到較多學生青年族群的支持，而蔣萬安在此族群表現也不錯，蔣萬安本人的盤應該是明顯大於國民黨。反倒陳時中在年齡或教育程度，明顯贏過蔣、黃的只有「60-69歲」、「國中初中學歷者」，青年、中壯年的支持度可能甚至低於民進黨的盤勢。

徐巧芯認為，原因可能來自於陳時中防疫期間被市民認為對台北市的資源分配不公、政策失敗讓多數市民面對染疫的恐懼和政策的反覆，且跟台北市長柯文哲的種種爭端不僅沒加分，反而傷到自己。

第二、陳時中的中立選民支持度最低，若落跑去選舉恐怕將雪上加霜。徐巧芯指出，中立選民對黃珊珊／蔣萬安／陳時中分別為「32.1％／24％／16.9％」，黃珊珊小幅領先，但蔣萬安以國民黨目前的處境能拿到24％也算優異，目前陳時中被鎖在民進黨同溫層中，且未來若「落跑指揮官」形象被定義，中立選民的支持度恐怕還會繼續下跌。

第三、黃珊珊拉到的綠票大於藍票。徐巧芯表示，先前「藍白合」話題很熱的時候，她就提過，即便民進黨對柯文哲這些年來窮追猛打，但柯、黃在台北市仍然能穩定得到淺綠／不會投給國民黨的人支持，當時很多人不能理解，但這份民調的數字清楚說明。

徐巧芯說，首先，在黃珊珊的支持者中，認為自己屬性偏藍的有21.7％，但偏綠的有24％；其次，黃珊珊民調前三高的選區（內湖南港、中正萬華、士林北投），立委都不是國民黨籍，且除了她原本的選區被視為基本盤藍大於綠之外，其餘兩區選票結構上都涵蓋民進黨票倉。

第四、「討厭陳時中氛圍」已起-藍也可以拉到白。徐巧芯認為，這份民調雖然蔣萬安的數字並沒有明顯領先，但對他來說若好好判讀，並以此制定相關的選戰策略，會有很大的幫助。

徐巧芯解釋，因為先前的討論都僅止於「黃珊珊會不會拉走蔣萬安的票」，卻沒有人有信心反過來討論。但這份民調，分析台灣民眾黨支持者對三個候選人的看法，非常清楚的是「討厭陳時中」的氛圍已然形成，認為自己政治立場屬於民眾黨卻支持陳時中的只有極少數的55％，反倒有27.5％的民眾黨支持者選擇挺蔣萬安。

徐巧芯表示，現代的棄保雖然不容易發生，但陳時中一旦參選，若蔣萬安能夠加強議題設定的能力和監督力道，「討厭陳時中」的氛圍一旦成形，藍白雖然沒有「政治合」，但選民自己作主的結果未必搶不到黃珊珊的票，這一切操之在蔣萬安的選戰節奏。

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關鍵字：

陳時中蔣萬安黃珊珊徐巧芯台北市長2022

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