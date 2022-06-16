民進黨正國會提他選新北市長　林右昌：目前先把市政做好

▲民進黨正國會提林右昌選新北市長。民進黨秘書長林錫耀（左）、基隆市長林右昌（右）。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

新北市長選戰年底登場，正國會市議員參選人卓冠廷昨（15日）點名新系的屏東縣長潘孟安、正國會的基隆市長林右昌可轉戰新北。對此，林右昌於16日下午陪同民進黨秘書長林錫耀參訪城市博覽會時指出，目前先把市政做好。林錫耀則表示，這件事還沒有談過，但大家聽了，都有這樣想像跟期待。

身為林佳龍子弟兵的卓冠廷建議，可以由林右昌、潘孟安來參選新北市長。對此，林錫耀16日下午出席基隆城博會時，在林右昌陪同下接受媒體訪問時，被問及「林右昌參選新北市長」一事，他說自己跟林右昌過去在黨部是同事，今天看基隆這七年多，真的整個大翻轉，代表民進黨執政、品質保證。

▲民進黨秘書長林錫耀下午出席基隆城市博覽會。

林錫耀說，林右昌選新北，他還沒有談過，但是大家聽了，都有這樣的想像跟期待。他強調，民進黨很多位做得很好的縣市長，包含桃園市長鄭文燦、新竹市長林志堅、屏東縣長潘孟安，這些縣市首長都是台灣重要資產，更是民進黨的寶貝，相信未來絕對很期待也珍惜他們。

林錫耀指出，今天和同仁參訪城市博覽會，不虛此行，看了之後覺得基隆脫胎換骨，乾淨又美麗，跟過去印象真的完全不一樣。城博會到這周末結束，基隆疫情平緩許多，他呼籲大家趕快來看基隆新風貌，這座美麗的山城港都，在右昌市長和適應立委，中央地方聯手下，做出讓人驕傲的好成績。

▲民進黨秘書長林錫耀（左2）率副秘書長林飛帆（右2）等人，16日下午在基隆市長林右昌（左1）、立委蔡適應（右1）陪同下，參觀2022城市博覽會。



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