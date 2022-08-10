海水沸騰畫面曝！基隆八尺門漁港「青鱗暴動」　萬尾魚兒跳上岸

記者郭世賢／基隆報導

基隆市八尺門漁港8日深夜發生青鱗魚大暴動，數萬隻的魚在海面上「沸騰」翻滾跳動，甚至跳上漁港碼頭陸地。當地居民表示，此情景過去每年都會發生1至2次，但已經好久沒見過，這次數量非常龐大，魚跳上岸後，有些人會撿回家烹煮食用，或是拿來當魚餌，之前在碧砂漁港也曾發生過。

▲基隆八尺門漁港「青鱗魚大暴動」。（圖／記者郭世賢翻攝）

當地民眾8日深夜1時許在八尺門漁港目睹奇景，疑似是因漁船出海返港時驚動魚群，導致大量小魚嚇到跳出水面及上岸，數量非常龐大。民眾說，碧砂漁港在2018年7月20日深夜，曾也有發生過數萬隻青鱗魚大暴動，而雅冠二號的船主呂靖崴說：「當時已經是半夜12點了，我停泊好船後正在清洗船隻，沒想到魚群大暴動。」

▲基隆砂漁港在2018年7月20日深夜，曾也有發生過數萬隻青鱗魚大暴動。（圖／ETtoday資料照）

國立海洋大學海資院院長廖正信表示，初判主要原因是青鱗魚有很強的趨光性，加上晚間有路燈，從影片中看到大量魚群跳上岸；另外過去研究發現，颱風快來時魚容易進岸，因為魚的側線可以感覺到海洋上的異動，因此可能湧浪造成進岸，不過魚群沸騰翻滾跳動是因為驚嚇還是趨光，需要進一步調查。

▲國立海洋大學海資院院長廖正信表示，青鱗魚有很強的趨光性。（圖／記者郭世賢翻攝）

有民眾指出，有好幾年沒看到這種情形，是否代表生態枯竭？廖正信認為，青鱗魚屬於中小型魚類，本來就會受環境影響很大，加上最近全球氣候變遷，青鱗魚的資源量在台灣周邊海域愈來愈少，過去只要有漁船擱淺，油漏出來後，第2年青鱗魚都會變少，因此環境變遷、汙染或棲地破壞都會影響，需要長期研究。

【青鱗魚小檔案】

根據維基百科資料顯示，青鱗魚本名為壽南小沙丁魚，又稱錘氏小砂丁、青花魚，俗名青鱗仔、土魚、青瀾，為輻鰭魚綱鯡形目鯡科的一種，為沿海常見的中上層小型魚類，群游性，春、夏、秋三季，長出現於河口、砂泥沿岸，偶爾成群溯入混水區，甚至鹽分達1.5度的地區，以濾食浮游動物為食。

日本及台灣海域都是其棲息的區域，青鱗魚的漁期在夏秋之間，為可食用魚，因為腥味較重且魚刺多，因此適合曬成魚乾或油炸食用，體型小者則製成魚粉。日本人食用本魚前，為避免小刺扎嘴，先用淡醋浸半天後，再烤食，頗有一番特殊香味。在臺灣的金山蹦火仔是一種獨特的漁獲方式。

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