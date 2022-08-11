基隆信二立體停車場爆採購弊案！交通處科長10萬交保　技正遭聲押

記者郭世賢、黃資真／基隆報導

基隆市信二立體停車場整建工程驚傳弊案！基隆市府交通處臨時人員陳文輝，涉嫌在投標前將其他廠商之投標機密文件，洩漏給大日開發公司，順利讓其得標。基隆地檢署繼羈押陳文輝、大日開發公司負責人蘇幸福與副總經理陳信宏，昨（10）日再帶回交通處停車管理科張姓科長與賀姓技正訊問，最後張姓科長以10萬元交保，賀姓技正被聲請羈押，全案朝貪污治罪條例圖利罪嫌偵辦中。

▲基隆信二立體停車場爆採購弊案，10日檢調前往交通處辦公室搜索，科長、技正遭帶回偵訊。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

檢廉調查，今年初交通處所辦理的基隆市信二立體停車場整建工程招標，標案負責人陳文輝涉嫌把其他廠商的投標文件，洩漏給大日開發公司，成功讓其得標。

7月19日，檢廉前往大日開開發公司負責人蘇幸福、副總經理陳信宏辦公室搜索，並從扣得的資料中發現確實有其他投標廠商的文件，洩密者疑似就是陳文輝，於是再前往其住處搜索，法官裁定准許收押3人。

本月10日，檢廉再度前往交通處辦公室進行第二波搜索，帶回停車管理科張姓科長與賀姓技正，經訊問後科長以10萬元交保，技正遭到聲請羈押。目前檢廉針對洩漏標案之動機、是否還有共犯，還有待後續釐清。

▼基隆信二立體停車場。