基隆+342！專責病房空床率60.8%　林右昌籲防疫「做好3件事」

▲基隆市長林右昌。（圖／資料照／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

中央疫情指揮中心11日公布國內本土病例，新增2萬2650例，其中基隆新增342例，市長林右昌表示，全市專責病房空床率維持逾6成，提醒民眾出入人多的公共場合，保持「戴好口罩、手部清潔、社交距離」的防疫好習慣，防疫工作絕不輕忽。

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有關基隆市疫情部分，本市今日342名確診人數中，外縣市通報53例，佔15.50%；其中女性190人、男性152人；若以年齡別區分，25-34歲有62人最多，占18.13%，其次為35-44歲有54人，占15.79%；至於75歲以上的長者有12人、65-74歲有18人、6歲以下有24人。

林右昌指出，基隆市現有COVID-19專責病房79床，目前收治31人、空床48床，空床率60.8%；統計各院專責病床收治情形，基隆長庚醫院，重症10名、中症2名、輕症8名；部立基隆醫院，輕症11名；礦工醫院、三總基隆分院，無收治。

基隆市推動「無症狀或輕症確診者居家醫療照護及生活照顧支持服務計畫」，截至昨日為止，已累計評估13萬7548人，利用快速通道的有3萬7649人，有7萬5183人完成健康條件審核，符合資格已派案5萬7116人，條件不符合則有1萬8067人。

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